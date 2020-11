Húzós kérdésekre is válaszolt a Huawei magyarországi igazgatója

A minap mutatta be a gyártó legújabb prémium telefonjait, a Mate 40 sorozat készülékeit. Lyon Shent, a Huawei Technologies magyarországi igazgatóját a magyar felhasználókról, fejlesztőkről, a hazai kutatási-fejlesztési központról is kérdeztük.

A netes fórumokat olvasva a márkához hű felhasználók két csoportra oszlanak. Számosan lehetnek köztük a Google szolgáltatásaiért talán amúgy sem annyira lelkesedők, a HMS-re szívesen váltók. Többen pedig – ha küszködve is – telepítik a GMS-t, s vele a Google legfontosabb alkalmazásait, a Térképet, a Gmailt, a Drive-ot, s egyáltalán, a Play Áruházat.

– Előbb a Google-t telepítőkről faggatjuk: Mi a Huawei álláspontja ebben a jogilag bizonytalan kérdésben? A GMS-t mobilra ügyeskedők elveszíthetik kétéves garanciájukat? Mi történik, ha valaki véletlenül szoftveresen „téglásítja” közben a telefonját? Számíthat a Huawei-szerviz segítségére a helyreállításban?

– Azt javasoljuk, hogy a felhasználók a Huawei saját alkalmazásáruházán, az AppGalleryn, vagy más, biztonságos csatornákon keresztül fedezzék fel és telepítsék az appokat.

Készülékeinken több ezer nemzetközi és több száz hazai népszerű applikáció megtalálható a játékoktól a közösségi média- és híralkalmazásokon át a vásárlást és utazást segítőkig. A Huawei célja, hogy a legjobb szolgáltatást biztosítsa a felhasználóknak, beleértve a szervizszolgáltatást is. Ha szervizre van szükség, szakembereink visszaállítják az eredeti szoftvert a terméken.

Amennyiben csak a GMS-t telepítették, de különben kifogástalanul működik a készülék, akkor feltehetőleg minden gond nélkül vissza lehet állítani a telefont, ha azonban esetleg már érte valamilyen egyéb károsodás a készüléket, akkor ezt sajnos mi sem tudjuk garantálni. Mindenkinek segítséget nyújt a szerviz, a VIP-szerviz-szolgáltatással pedig egy sor addicionális szolgáltatást is igénybe vehetnek a HMS-készüléktulajdonosok.

– A Mate 40 sorozat bemutatója után néhány órával már találtunk is angol nyelvű weboldalt, amelyik azt ígéri, hogy egyszerűnek tűnő leírásával a Google Play Áruház pár perc alatt telepíthető a mobilra. Mit tanácsol azoknak, akik a Mate 40 sorozat hardverét – különösen annak kamerarendszerét – kedvelik, de csak a Play Áruházból telepíthető appokat akarják használni?

– Egyrészt mi a tiszta megoldásokban hiszünk, és többféle kiváló útvonalat kínálunk a Mate 40 vásárlóinak is, hogy a kedvenc alkalmazásaikat élvezhessék.

A világszerte legnépszerűbb háromezer alkalmazás 78 százaléka már most elérhető az App Galleryben.

Ha a felhasználók mégsem találják a kedvencüket, a Petal Search segítségére mindig számíthatnak.

A Huawei intelligens keresőmegoldásával olyan appokat is be lehet gyűjteni, amelyek még nem érhetők el az áruházunkban. Emellett korábbi készülékünkről a PhoneClone alkalmazással egy gombnyomásra átköltöztethetik minden adatukat, megkönnyítve ezzel a váltást.

Másrészt a Mate 40 egy igazi csúcstelefon, amely rögtön a bemutatását követően a DxOmark több rangsorának is az élére ugrott, a versenytársakat maga mögé utasítva a kiváló fotós és videós funkciói miatt. Abban bízunk, hogy a remek hardver, az erős szoftver és a díjnyertes kamerarendszer bőven kárpótolja a felhasználókat néhány olyan appért, amit nem tudnak a készüléken használni.

– Láthatóan támogatják azokat, akik a Google-től függetlenedni akarnak. Egyre bővül az AppGallery választéka, s elindították Petal Search-öt, ami az alternatív helyeken fellelhető Google alkalmazások felkutatásában segít. Itt van már a Petal Maps is a navigációt használóknak, bár egyelőre csak béta változatban. Mire számítanak a Petal-fejlesztésekkel?

– A Petal Search egy intelligens keresőrobot, amely nemcsak az alkalmazások között keres, hanem a legfrissebb híreket, videókat, képeket is megtalálhatjuk vele, s vásárlási, utazási, kérdéseinkre is választ ad 50 nyelven, akárcsak a korábbi készülékeken megszokott keresőmegoldások.

A Petal Search és Petal Maps navigációs magalkalmazás tehát a Huawei Mobile Services ökoszisztémájának két fontos pillére. A Huawei ezeket a szolgáltatásokat számos vezető európai partnerrel (például a Qwant for Petal Search) fejlesztette ki.

A Petal folyamatos fejlesztésével lesz tehát teljes értékű, önálló mobil ökoszisztéma a Huawei Mobile Services.

Minden olyan funkciót elkészítünk, és többet is igyekszünk ajánlani, mint a másik két ismert platform.

– Még a Google-től elszakadni akaró felhasználók is hosszú évek alatt elég sok pénzt költöttek, ami most mind elveszni látszik. Rá tudják venni a fejlesztőket, hogy a HMS-re áttérő fizetős felhasználókat ne érje hátrány? Eddig elsősorban a nem fizetős appok tűntek fel a HMS-ben.

– Számtalan alkalmazás ma már ingyen letölthető, és úgynevezett In-App Purchase módszerrel működik. Így a különböző extra tartalmakért, kiegészítőkért, vagy egy harci játékban például egy különleges fegyverért kell külön fizetni. Ha egy adott applikáció független in-app purchase-szel rendelkezik – tehát nem egy másik alkalmazásáruházban vásároltuk meg az extra kiegészítőket –, akkor a felhasználók egyszerűen el tudják érni a korábban már megvásárolt tartalmaikat az applikáció feltelepítése és a bejelentkezés után. Ehhez csak független bejelentkezési módot kell választani (e-mail-cím, Facebook, LinkedIn, Twitter, Adobe account stb.).

– Mondunk konkrét példákat: a közkedvelt Nova launcher elérhető a Google-től független forrásokból, de éppen a fizetős Prime változat – hiába csengették ki régebben a pénzt érte – már nem… Ahogy mondjuk a KGWT, vagy az ikonpackok fizetős változatai sem lelhetőek fel…

– Egyrészt dolgozunk azon, hogy ez ne így legyen. Másrészt folyamatosan indítunk különböző promóciókat, ahol

a felhasználók az aktivitásukért jutalmul Huawei Pontokat és extra vouchereket, ajándékkártyákat szerezhetnek.

Ha egy applikáció független vásárlási opciókkal rendelkezik, vagyis nem kötődik egyetlen dedikált alkalmazásbolthoz sem, ott továbbra is elérhető minden korábban megvásárolt tartalom. Ezeket fel tudják használni a Téma áruházunkban, ahol témákon, betűtípusokon, háttérképeken túl lehetőség van az órát és az AOD-t (Always On Display) is testre szabni. A kínálat folyamatosan bővül, és itt is számíthatnak a felhasználóink folyamatos újdonságokra – tehát kínálunk alternatívát.

– Egyre több magyar nyelvű és hazai vonatkozású app kerül a HMS-be a banki szolgáltatásoktól a BKK Futárig. Mivel ösztönzik a fejlesztőket, hogy az iOS és a Google változat mellett a HMS-re is elkészítsék az appjukat? Eddig az alternatív oprendszerek fejlesztőinek legnagyobb csapdája az volt – elég a Windows Phone kudarcára gondolni –, hogy egyszerűen nem érte meg nekik még egy oprendszerre elkészíteni a munkáikat.

– A képlet egyszerű: a Huawei a világ második legnagyobb okostelefon-gyártója, sok százmillió felhasználóval világszerte és sok tízezer HMS alapú készüléktulajdonossal már Magyarországon is. Nincs az a fejlesztő, aki ne szeretne hozzáférni egy ekkora piachoz. Az alkalmazástulajdonosok hamar rájöttek, elemi érdekük HMS-re is fejleszteniük.

Ez egy win-win szituáció: nekünk alkalmazások kellenek, nekik a piac – ezért tud az AppGallery elképesztő sebességgel bővülni.

Természetesen vannak olyan appok, amelyeknél a fejlesztés valamiért lassabban megy, ebben például a pandémia is szerepet játszott, de összességében csak idő kérdése, hogy ezek az alkalmazások mikor kerülnek be az áruházunkba. Kezdetben sokan szkeptikusak voltak, de látva az AppGallery felhasználói és az alkalmazások dinamikus bővülését, ma már azt tapasztaljuk, hogy senki sem akar lemaradni.

De többféle módon segítjük is az appfejlesztőket. Például közös kampányokat, promóciókat szervezünk az AppGalleryben és mindennemű technikai támogatást megadunk. Biztosítunk kiemelési lehetőségeket, optimalizált kulcsszavas keresést, prémium promóciós lehetőségeket. Azon partnereinknek, akik integrálják a Huawei IAP szolgáltatást, bizonyos ideig kedvezményt biztosítunk a revenue megosztásra is.

A technológiai és kereskedelmi támogatásokon túl a helyi Huawei HMS csapat támogatja a fejlesztők munkáját. Együtt dolgozunk az alkalmazás integrálásában és elindításában. Végül, de nem utolsósorban

olyan tartalomszolgáltatókat is várunk, akik szeretnének részesei lenni a mobil világnak.

Nekik segíthetünk a Quick App elkészítésében a partner weboldala alapján. S várjuk a dizájnerek, grafikusok megkeresését is, akiknek segítünk publikálni háttérképeiket, témáikat, egyéb kreatív anyagaikat.

– Mi várható az okostelefonos, NFC-s fizetés terén?

– Jelenleg is elérhető a Huawei eszközökön az NFC fizetési funkció, és magas szintű biztonsági garanciával rendelkezünk. Egyes banki alkalmazások már használhatják is az NFC-t fizetésre, amint aláírták a HCE szerződést.

– Látunk rá példát, hogy egyes alkalmazások előbb frissültek a HMS-ben, mint a Google Áruházában. Ilyenkor melyik az „igazi”?

– Az alkalmazások fejlesztői jellemzően igyekeznek egyszerre közzétenni és azonos funkcionalitással megtölteni az appokat a különböző alkalmazásáruházakban, illetve platformokon, de nem minden esetben van erre lehetőségük. Volt már arra is példa, hogy az AppGalleryben debütált egy alkalmazás új funkciója frissítéssel, majd azt követte a többi áruház. Természetesen ez fordítva is igaz. Nagyban függ ez az adott tartalomgyártó stratégiájától, illetve az erőforrásoktól. De hogy a kérdésre is válaszoljak: mindegyik „igazi”.

– Milyen biztonsági megoldásokat alkalmaz az AppGallery? A Google-nél rendre becsúszott valami káros alkalmazás is a kínálatba. Hogyan ellenőriznek hirtelen ekkora tömegalkalmazást?

– A Huawei AppGallery hitelesített felület, amely biztonságos alternatívát kínál a fogyasztóknak. Minden alkalmazást alaposan ellenőrzünk, mielőtt engedélyezzük a megjelenésüket az AppGalleryben. Ez magában foglalja az adatvédelmi ellenőrzést, a biztonsági réseket és a rosszindulatú viselkedés észlelését. A fejlesztőinktől elvárjuk a valós nevük megadását, mi cserébe letöltési és telepítési garanciát vállalunk rá. Ezeken felül a biztonsági folyamat része még a Chip, EMUI, App Review és Cloud biztonsági rétegek ellenőrzése, valamint az adattitkosítási kulcs és az érzékeny adatok elkülönítése is.

– Négy-öt éve a világpiacon akkor még kezdőnek számító Huawei nyitottabb megoldásokat használt, aztán jött a zárt bootloader, s még a más launcherek futtatását is békétlenül kezelő rendszer. Nem akarják a próbálkozóbb hajlandóságú felhasználók előtt kicsit kinyitni a rendszert?

– Az adatvédelem és az információbiztonság a Huawei első számú alapelve. Pontosan ezért véljük úgy, hogy

továbbra sem engedélyezzük a bootloader megnyitását.

Ha így tennénk, semmilyen szinten nem tudnánk garantálni a biztonságot, hiszen abban az esetben nem működnének a biztonsági funkciók sem.

– Sok cikk, kiszivárogtatás jelent meg a Huawei saját oprendszeréről. Mikorra várható a jelenlegi telefonokra alternatívaként telepíthető, HarmonyOS működő változatának megjelenése?

– A Huawei Developer Conference 2020-on mutattuk be a HarmonyOS 2.0 és az EMUI 11 operációs rendszerünket. Dr. Wang Chenglu, a Huawei szoftverfejlesztési részlegének elnöke a bejelentéskor elmondta, a Huawei 2021 elején adhat ki HarmonyOS-t futtató okostelefont.

Azon felhasználók, akik EMUI 11-re frissítik a telefonjukat, lehetőséget kapnak majd HarmonyOS-re frissíteni.

A HarmonyOS 2.0 szeptember 10-től már elérhető a 128 KB és 128 MB memóriaméret közé eső IoT eszközökre, vagyis okostévékre, viselhető eszközökre, autókra. 2020 áprilisától megnyílik a 128 MB és 4 GB memóriatartományú eszközökre, míg várhatóan 2021 októberétől érhető el a 4 GB-nál több memóriával rendelkező eszközökre. Fontos hozzátenni, hogy nyílt verzióról van szó, amely bármilyen gyártó számára elérhető.

– Hazánk azon országok sorába tartozik, amelyek tovább bővítik a Huawei-jel való gazdasági kapcsolatot. Mennyire számítanak a magyar mérnökök munkájára, figyelemmel kísérik-e az európai és a magyar felhasználók internetes fórumainak visszajelzéseit? Az udvarias válasz természetesen az igen, de a gyakorlatban van ilyenre példa?

– A válasz nemcsak az udvarias igen, hiszen a vállalat 15 éves magyarországi és 20 éves európai jelenlétének évfordulóján rendezett ünnepségen Cai Lingyu, a vállalat magyarországi ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy egy

kutatás-fejlesztési központtal bővíti tovább magyarországi beruházásait a Huawei.

Az új K+F központ fókuszában a mesterséges intelligencia, a képfeldolgozási és jeltovábbítási technológiák, valamint a rendkívül nagyméretű elosztórendszerek állnak. Az új központban a Huawei teljes mértékben számít a magyar mérnökök munkájára, a vállalat célja, hogy ezeken a projekteken hazai szakemberek is dolgozzanak.

A vállalat számára nagyon fontosak a visszajelzések. Hogy egy friss, konkrét példát említsek, a Watch GT 2 Pro okosórát nagyon sokan tesztelték. És bár a vélemények döntően kedvezőek, ezek mellett a negatív visszajelzéseket is folyamatosan visszacsatornázzuk.

A fejlesztők pár nappal a bemutató után tudnak az összes pozitív és negatív kritikáról.

Borítóképünkön Lyon Shen, a Huawei Technologies magyarországi igazgatója