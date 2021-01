Hasznos csoportos kihívást tett közzé a Samsung

Elvileg az újévi fogadalmakat hivatott betartani, de az év minden szakaszában jól jön minden, az egészségünket támogató megoldás.

A felhasználók a Samsung Health alkalmazás legújabb kiegészítésével, a Csoportos kihívással elindíthatnak 10 fős egészséges versengést.

Az otthon kényelmében, vagy az ünnepi lakoma után a korábban kitűzött fitneszcélok távolabbinak tűnhetnek, de az aktív életmódhoz való visszatérés nem szükségszerűen ijesztő. Pár napja, január 12-től

a Galaxy felhasználók könnyedén hozhatnak létre kihívásokat a Samsung Health alkalmazás Együtt oldalán.

Ezzel közös felületen mérhetik össze, ki teszi meg a legtöbb lépést adott idő alatt, vagy éppen ki tud elsőként elérni egy bizonyos lépésszámot. A felhasználók akár 9 ismerőst is kihívhatnak, olyanokat is, akik eddig nem használták a Samsung Health alkalmazást.

Motiváció mindenkinek

A Kihívásokat teljesítő Samsung Health felhasználók 22 százalékkal többet sétálnak az átlagosnál, ami jól mutatja, milyen motivációt jelenthet a versengés és hogyan járulhat hozzá a fitnesz célok eléréséhez: az egészséges életmód szórakoztató is lehet.

A felhasználók csatlakozhatnak a népszerű Globális kihíváshoz, amelyben a havi lépésszámuk alapján mérhetik össze fittségüket a Samsung Health közösség tagjaival.

A Samsung korábban bemutatta a Személyes kihívást, amelyben a felhasználók egy baráttal vagy családtaggal együtt tehettek a kitűzött lépésszám eléréséért. Ez a lehetőség fejlődik most tovább, mint Csoportos kihívás. A páros Kihívások ezután is elérhetők maradnak, de ezentúl akár 9 felhasználó is meghívható egy Kihívás teljesítésére, így motiválhatják egymást és közösen érhetik el a fitneszcélokat, akkor is, ha távol vannak egymástól. Egy felhasználó több Csoportos kihívást is létrehozhat, így akár egyszerre versenyezhet a családjával, a barátaival és a munkatársaival is.

Minden szinten jobb közérzet

2012-es debütálása óta a Samsung Health egyszerű fitnesz applikációból átfogó egészségügyi, wellness- és fitneszcélok elérését segítő felületté változott. A platform személyre szabott virtuális edzésterveket és mindfulness videókat biztosít a felhasználók számára, valamint képes az alvási szokások, a pulzus és a vérnyomás nyilvántartására.

Az elérhető funkciók számának növekedésével egyenes arányban emelkedett a Samsung Health felhasználóinak száma. 2020-ban világszerte több mint kétszázmillióan használták az alkalmazást, összesen közel 3 milliárd kalóriát égettek el és mintegy 78 billió lépést tettek meg. Ez körülbelül akkora távolságot jelent, mint kétszázszor elsétálni a Naphoz majd vissza a Földre.

