Ezek voltak 2020 legnagyobb tech csalódásai

Idén is rengeteg újdonsággal álltak elő a piaci szereplők, de nem mindegyik állta meg a helyét.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Eljött az év vége, és itt az ideje egy kis számvetést csinálni: 2020 elképesztően változatos és különleges év volt a technológiai szektorban is. Idén is rengeteg újdonsággal álltak elő a piaci szereplők, amelyek között akadt néhány egészen figyelemreméltó új technológia és szolgáltatás. De azt sem hallgathatjuk el, hogy 2020-ban is volt néhány, ami komoly csalódást okozott – írja az Origó.

Ezekből készítettünk egy kisebb válogatást, és mondhatnánk, hogy jövőre reméljük már nem kell ilyesmivel foglalkoznunk, de sajnos a tapasztalataink alapján minden esztendőben félrecsúszik valahol valami.

James Bond: Az ön által hívott telefon jelenleg nem elérhető…

A tervek szerint március elején mutatták volna be az új James Bond filmet, amelyben a főhős egy új Nokia 8.3 5G telefont használ. Komoly kampánnyal vezették fel az alkotást, és finn cég is ehhez igazította a termék boltokba küldését. Azonban a vírus miatt szegény James Bond is késést szenvedett. Csak tologatták-tologatták a bemutatót, a telefon fejlesztői pedig kínjukban szintén elcsúsztatták a boltokba kerülés dátumát. Végül kiderült, hogy a 007-es ügynök csak jövőre érkezik, de ezt már a HMD Globalnál (ővék a Nokia mobil) nem akarták már megvárni.

Így fű alatt végül elérhetővé tették a készüléket, amitől korábban azt várták, hogy nagy felhajtás keretein belül, James Bond segítségével igázza le majd a világot.

SAJNOS A BŐ FÉL ÉVES KÉSÉS NEM TETT JÓT A TELEFONNAK, AMI A MAI CSÚCSMODELLEKTŐL MÁR IGENCSAK ELMARAD, ÉS IGAZÁBÓL SZERINTÜNK ŐFELSÉGE LEGSÁRMOSABB ÜGYNÖKÉNEK KIFEJEZETTEN CIKI LESZ JÖVŐRE ILYEN KÉSZÜLÉKKEL VILLOGNIA.

A hab a tortán, hogy az eszköz jó néhány helyen nem is vásárolható majd meg. Minden évben azt várjuk, hogy a Nokia már tényleg villant valamit, de sajnos ennek idén is csalódás lett a vége.

Az átlátszó OLED tv

A Xiaomi óriási dérrel-dúrral jelentette be, hogy idén ledobja a televíziós atombombát, hiszen piacra dobja a világ első, direkt otthoni felhasználóknak szánt átlátszó OLED tévét. Ebben nem is volt hiba, tényleg a boltokba került az 55 hüvelykes csoda, potom 7200 dolláros, azaz durván 2,2 millió forintos áron.

Viszont kiderült, hogy az átlátszóság, bár tényleg nagyon látványos, de otthoni körülmények között gyakorlatilag használhatatlan.

A FILMEK, JÁTÉKOK ÍGY EBBEN A FORMÁBAN ÉLVEZHETETLENEK.

Ráadásul a képminőség is elmarad a csústévéktől, hiszen a 4K felbontás helyett be kell érni Full HD felbontással, ami negyedannyi képpontot jelent. Ez pedig a mai világban már kevés, pláne egy ilyen árú és méretű televíziótól. Az pedig a hab a tortán, hogy egyes modelleknél pixelhibákat találtak a vásárlók, ami gyakorlatilag használhatatlanná teszi a terméket. Azért ennyi pénzért nem ezt várná az ember. Szóval biztos, hogy nem idén fog eljönni az átlátszó tévék áttörése.

Nepperek és ellátási nehézségek

Sok ember volt, ki nagyon várta az év végét, amikorra is bejelentették a következő generációs játékgépeket, valamint a szintugrást jelentő új videokártyákat. Azonban ilyen-olyan okok miatt rengetegen nem jutottak hozzá a várva várt hardverekhez, ami bizony sokak karácsonyát tönkretette. A hiány egyik oka a vírus miatti kényszerű gyárbezárásokra vezethető vissza.

VISZONT ENNÉL NAGYOBB SÚLLYAL ESETT LATBA A GÁTLÁSTALAN NYERÉSZKEDŐK SUNYISÁGA.

Már ott tartunk, hogy direkt programozott számítógépek, úgynevezett botok lesték az áruházak kínálatát, és azonnal lecsaptak a felbukkanó, említett termékekre.

Ezek a nepperek aztán később többszörös áron adták tovább az így megszerzett eszközöket. Gyakorlatilag azt csinálták, mint a jegyüzérek, ami bárhogy nézzük botrányos. Jogos a követelés, hogy a jövőben a kereskedők tegyenek valamit e jelenség visszaszorítása érdekében. Ugyanis ha a sporteseményeknél vagy a koncerteknél meg tudták oldani a dolgot, akkor itt sem okozhatna ez problémát.

Az év játéka? Na, nem!

Úgy harangozták, mint az Év Játékát a majd’ egy évtizede készülő Cyberpunk 77 című alkotást, és végül ez lett az év egyik legnagyobb csalódása. Az előzetes képek, és információk alaposan felkorbácsolták a közhangulatot, amire szereplőként feltűnő Keanu Reeves csak rátett egy lapáttal.

A programnak már régen meg kellett volna jelennie, és a sorozatos csúsztatások miatt, már egyébként is keserű volt sokak szája íze. De ez még csak ízelítő volt ahhoz képest, ami a megjelenés után következett. A grafika a konzolgépeken egyáltalán nem olyan szép, mint amire az előzetesek alapján következtetni lehetett. Ráadásul a Cyberpunk 77 tele van iszonyatosan idegesítő hibákkal, bugokkal, ami miatt rengeteg panasz érkezett. A probléma nagyságát jól jelzi, hogy a Sony egész egyszerűen visszavont a PlayStation áruházból a játékot. Hát egy több tízezer forintba kerülő csúcsjátéktól azért igazán nem ezt vártuk volna.