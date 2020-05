Értékes ingyenes biztonsági megoldás kisvállalkozásoknak, bárkinek

Az év egyik legaljasabb támadási formájától védi a pénzünket a KRIPT.

Az utóbbi időben rendkívüli mértékben megszaporodtak az olyan, esetenként százmilliós nagyságrendű pénzeket eltulajdonító kibertámadások, amelyek során a támadók az egyik üzleti partner levelezésének feltörésével és tartalmának megismerésével

hamisított (átírt bankszámla-számú) számlákat, díjbekérőket és előlegbekérőket küldtek a másik fél számára,

méghozzá akkor, amikor az amúgy is számított ilyen dokumentumra.

Megfelelő megelőző lépésekkel és védelmi technológiák alkalmazásával egy ilyen támadási kísérlet könnyedén kivédhető, de a gyakorlat azt mutatja, hogy

a vállalkozások jelentős része csak akkor teszi meg az első intézkedéseket, amikor már beütött a baj, a kár pedig tetemes.

Nagy számban találhatóak olyan cégek is, amelyek ugyan nyitottak lennének a fejlődésre, de egyelőre nincs pénzük az informatikai infrastruktúra védelmének kiépítésére.

Éppen ezért minden érintett cég számára egyfajta nulladik lépésként elindult az ide kattintva elérhető ingyenes KRIPT szolgáltatás, melynek segítségével az üzleti partnerek

titkosított formában küldhetnek és fogadhatnak kiemelt biztonságot (bizalmasságot és sértetlenséget) igénylő pénzügyi dokumentumokat, képeket és egyéb anyagokat

– így ugyanis egy támadó hiába fér hozzá a kommunikációhoz, a csatolmányokban található titkosított fájlok tartalmát már nem ismerheti meg és nem manipulálhatja az üzleti folyamatokat módosított dokumentumokkal – ismertette a részleteket Makay Ágnes Krisztina, a Makay Kiberbiztonsági Kft. értékesítési vezetője.

A KRIPT erőssége a hagyományos megoldásokkal (például a jelszavas ZIP-pel) szemben az, hogy laikusok számára is gördülékenyen használható kezelőfelülettel vezeti végig a felhasználókat a titkosítás folyamatán. Így nem követik el azokat a tipikus hibákat, amikről amúgy nem is sejtenék, hogy a későbbiekben „katasztrófához” vezethetnek.

A felhasználói teszteken bebizonyosodott, hogy a KRIPT-tel bárki (szó szerint) másodpercek alatt képes anyagokat titkosítani és visszafejteni, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást számítógépen vagy okostelefonon használja. (Ezt az eredményt a tesztelők ráadásul úgy érték el, hogy szándékosan nem rendelkeztek a szolgáltatás használati utasításával.)

Mivel léteznek sokkal fejlettebb, összetettebb, drágább és/vagy nagyobb szakmai felkészültséget igénylő technológiák is piacon, a szolgáltatás egy általános probléma közel sem teljes körű megoldásának tekinthető. Viszont amíg a cégeknél nincs bevett gyakorlat a dokumentumok erős titkosítására, elektronikus aláírására és azok hitelességének szakszerű ellenőrzésére, addig a KRIPT-re is szükség lesz a most elfajult infokommunikációs vadnyugaton.

Borítóképünk illusztráció