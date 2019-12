Ennyit hoznak a konyhára a leggazdagabb tech cégek

Visszatekintve az utóbbi tíz évre, elmondható: ez az évtized az ő korszakuk volt.

A világ minden zugában elterjedt a digitalizáció, s a kütyük és az okostelefonok hátán kapaszkodtak fel azok az óriások, amelyeket angol betűszóval GAFAM-ként emlegetünk.

Ők a világ leggazdagabbjai és meghatározói: a Google, az Apple, a Facebook, az Amazon és a Microsoft.

A GAFAM tagjai közül három milliárddolláros cég lett. Legalábbis átmenetileg, mert éppen a csúcstechnikában is láttunk történetileg rövid távon óriási felemelkedéseket és bukásokat. Ez utóbbi itt szemlélhető látványosan.

Bár akadtak kisebb visszaesések, a Statista ábráján láthatóan az igazi növekedésbajnok az Amazon lett. (Első embere, Jeff Bezos októberig a világ leggazdagabb embere volt, mikor Bill Gates visszavette tőle az elsőséget.)

Az Amazon kapitalizációja tíz év alatt több mint 1300 százalékos növekedést mutat.

Az Apple is 500 százalék felett bővült, s a világ legdrágább cége lett a maga 1,2 milliárdos értékével. Igaz, az iPhone gyártóját egy hete megfosztotta trónjától a szaúdi állami olajvállalat.

A Saudi Aramco olajóriást akkor a szaúdi koronaherceg, Mohammed bin Szalmán 2 milliárdra árazta be, s a tőzsde is elfogadta 1,7 milliárdosnak. A trónörököst az ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi brutális meggyilkolásával is kapcsolatba hozták.