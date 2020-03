Elindult a könyvtárak.hu weboldal

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gondozza a webes felületet.

A konyvtarak.hu-n mindenki értékes és folyamatosan frissülő információkat talál helyben igénybe vehető, illetve online szolgáltatásairól.

Békésiné Bognár Noémi kutató könyvtáros, az OSZK Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának munkatársa az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában elmondta: az új portálon a könyvtárak különböző szolgáltatásai mellett megtalálhatók az ország különböző pontjain működő könyvtárak által szervezett események, programok is. Mint mondta,

ma már nemcsak kölcsönözni lehet a könyvtárakban,

sokszínű a kínálat, változatos szolgáltatásokkal, egyebek mellett tanulássegítő- és élményprogramokkal is várják a látogatókat.

A weboldalon igénybe vehető az OSZK által üzemeltetett Kérdezd a könyvtárost! szolgáltatás is.

Nagy Andor kutató könyvtáros, az OSZK Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának munkatársa elmondta: tavaly több mint 110 ezer könyvtári eseményen több mint 4 millió látogató vett részt.

Több újszerű szolgáltatást is nyújt a honlap, ilyen például a gyermekirodalmi adatbázis, amelybe gyermekkönyvtárosok válogatják be az új és minőségi gyermekkönyveket. Új felületet kínál a már évek óta nagy tömegeket megmozgató Veszíts el egy könyvet! játéknak, emellett érdekes híreket is közzétesznek a nagyközönség számára.

Az oldal az oktatásban jól használható digitális tartalmak gyűjteményét is tartalmazza. Ez az adatbázis a könyvtárakkal együttműködve épül és a könyvtárak által fejlesztett és létrehozott tematikus gyűjteményeket, digitális könyvtárakat és virtuális kiállításokat fogja össze.

Borítóképünk illusztráció