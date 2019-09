Beperelték Snowdent – de nem ám a kémkedésért

Az Amerikai Egyesült Államok kormánya beperelte Edward Snowden-t, az amerikai titkosszolgálatok volt ügynökét, aki hat évvel ezelőtt lerántotta a leplet az ország kiterjedt megfigyelési módszereiről.

De nem ez a per tárgya, hanem egészen más: Snowden könyvet írt.

A 2013-ban rengeteg megfigyelési módszert és titkot eláruló volt ügynök megírta a történetét Permanent Record (Állandó adat) címmel, és az amerikai kormány meg is haragudott emiatt.

A jelenleg Oroszországban élő Edward Snowden a most megjelent könyvben saját életéről ír, és azt is részletezi, hogyan segítette a CIA-t és az NSA-t, hogy felépítsék megfigyelő rendszerüket. Arról is beszél önéletrajzában, hogyan változott meg az élete, miután úgy döntött, hogy több százezer dokumentumot napvilágra hoz, melyek az amerikai kormány kiterjedt megfigyelési és adatgyűjtési programját részletezték.

Az amerikai igazságügyi minisztérium által publikált sajtóközlemény szerint Edward Snowden könyve megjelentetésével megsértette azokat a titoktartási szerződéseket, melyeket az NSA-val és a CIA-val írt alá. A perben azt is nehezményezik, hogy a könyvet anélkül jelentette meg, hogy azt előzetes átolvasásra elküldte volna a hivataloknak, ezzel is megszegve az aláírt szerződéseket.

Az amerikai kormány nem kívánja a könyv terjesztését, forgalmazását megakadályozni, hanem azt szeretné a perrel elérni, hogy

a könyvből befolyó összes jogdíj őket, és ne Snowdent illesse.

Ennek megfelelően a kormány nemcsak a volt ügynököt, hanem a könyv kiadóját is beperelte, ezzel szeretné megakadályozni, hogy a kiadó átadja a könyv bevételeit Snowden-nek.

Ami a titkos dokumentumok kiszivárogtatását illeti, az amerikaiak korábban már büntető vádat emeltek a volt kém ellen, de ahhoz, hogy ügyében tovább lépjenek, az oroszoknak ki kellene adniuk a volt ügynököt – ma erre nincs túl sok esély. Edward Snowden 2013 óta Oroszországban él.

Különböző videótelefonálós alkalmazások segítségével többször megjelent európai vagy amerikai konferenciákon, de fizikailag nem hagyta el az orosz területet.

Borítóképünkön Snowden 2013-ban. A Nemzeti Biztonsági Szolgálat (NSA) volt munkatársa 29 évesen bizonyítékokat szolgáltatott a The Guardiannek és a Washington Postnak arról, hogy az NSA és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) évek óta gyűjt adatokat amerikaiak és külföldiek millióinak internetes és mobiltelefonos kommunikációjáról. (Fotó: MTI/EPA/Guardian/Glenn Greenwald/Laura Poitras)