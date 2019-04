Állítólag csaláson kapták a Huawei mobil kameráját

Tényleg jó az új P30 Pro kamerája, de akár úgy is gondolhatták, a felhasználóknak legyen még a valóságnál is jobb.

Átverés szaga van a hamisságnak, amire a népszerű Android Authority hívja fel a figyelmet.

Megesett már hasonló ügyeskedés a készülékkel

Kínos ügy volt: az új prémium modell, az igencsak felárazott P30 Pro kamerájával kapcsolatban még a márciusi megjelenés előtt tíz nappal a Huawei marketingigazgatója, Clement Wong „véletlenül” kibökte az Android Centralnak, hogy a mobil úgynevezett szuperzoom kamerával jön, ami lenyűgöző, tízszeres optikai (!) nagyítást tud.

Aztán hamarosan kiderült, az illusztrációként szolgáló képeket nem is Huawei mobillal készítették.

Mesterséges intelligenciával hekkelik a képet?

Ha igaz az újabb kellemetlen hír, már csak azért is kár a nem éppen egyenes módszerek alkalmazásáért, mert a P30 Pro mindenféle praktika bevetése nélkül is jó fotókat készít, nyilván nem véletlenül tartja a legjobbnak a DxOMark sem.

De az Android Authority cikke szerint a valóságot a gyártó tovább polírozza a kamera mesterséges intelligenciájának hamiskás alkalmazásával.

Szerintük a kamera Moon Mode, azaz Hold mód bekapcsolásakor a kiváló zoom valóban elképesztően közel hozza az éjszaka fotózóknak az égitestet, s tényleg a mobilfényképezés kategóriájában egészen szokatlanul éles és nagy fotó készül, csakhogy…

Csakhogy állítólag bedolgozik a telefon mesterséges intelligenciája, egészen pontosan beazonosítja a Holdat, s adatbázisból (előképekből?) azt a részt is berajzolja, amit a kamera adott esetben nem is „lát”. Az Android Authority publikálta, hogy egy bizonyos Wang Yue által végzett, s a Zhihu-n közzétett vizsgálatok szerint a Huawei P30 Pro az adott esetben ténylegesen hiányzó, avagy kitakart képrészleteket is „berajzolja” az elkészített képbe.

Más szóval: a Hold üzemmód nem fotóz, hanem a mi általunk exponált kép és a mesterséges intelligencia által összerakott hibridet állít elő.

A Huawei válaszolt a vádaskodásra

Jelenleg ott tart a dolog, hogy a Huawei elutasítja és tagadja – vagy, ha úgy tetszik, teljesen másként értelmezi – a vádat.

Az Android Authority-nak küldött levelükben rámutatnak, hogy a Moon Mode éppen úgy működik, mint a többi MI (AI) technika, azaz felismeri és optimalizálja a képeken belüli részleteket, hogy segítsen jobb fotókat készíteni.

Levelük szerint ez semmilyen módon nem helyettesíti a képet – ami egyébként is irreális méretű tárhelyet igényelne, mivel a mesterséges intelligenciájuk ezerháromszáznál több tárgyat ismer fel. A készülék gépi tanulással felismer, optimalizál, javítja a részleteket, mint például az alakzatokat, a színeket és az alacsony fényforrásokat.

Borítókép: Shutterstock