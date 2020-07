A Samsung nem adja könnyen: jön a még drágább telefonja

A tavaly megjelent Galaxy Folddal a Samsung berobbantotta az összecsukható telefonok új generációját – több-kevesebb sikerrel.

Kétségtelen, hogy a készülék rendkívül innovatív volt, azonban akadtak hibái: a korai példányokon sorra haltak meg a kijelzők, összecsukott állapotban az elülső képernyője komikusan kicsi volt, és persze a csillagászati árról még nem is beszéltünk.

Maga a Samsung is csak egy viszonylag alacsonyabb példányszámban gyártott, leginkább a technológiai újdonságok iránt rajongóknak szánta a készüléket, mintsem igazi tömegterméknek. Ez a feladat a később bemutatkozott Galaxy Z Flipre hárult, ami lehetővé tette, hogy egy nagy és hosszúkás okostelefont összecsukjunk egy kis kagylóvá, kijavította az előd legtöbb hibáját, és még az árcédulája is egy fokkal barátságosabbra sikerült. Minap írtunk a készülék felturbózott, 5G-s változatáról.

Mi lehet az újdonság neve, mikor jön és mennyibe kerülhet?

Természetesen konkrét, hivatalos adatokkal még nem rendelkezünk a Samsung új, összecsukható telefonjával kapcsolatban, azonban az eddig is megbízható híreket szállító szivárogtatóknak köszönhetően azért néhány olyan információval már rendelkezünk, melyek alapján be lehet lőni, hogy mire is számíthatunk – latolgatja az Origo.

Az szinte teljesen biztos, hogy a Galaxy Fold 2 a Samsung szokásos éves nagy rendezvényén, az augusztus 5-i Unpacked alatt mutatkozik majd be, mint ahogy tavaly az elődje. Az viszont egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz a neve, a dél-koreai vállalat ugyanis a Z Flip megjelenésekor azt közölte, hogy a Z-sorozatban további összehajthatós készülékek érkeznek a jövőben, így tehát könnyen lehet, hogy végül Galaxy Z Fold 2-nek kell majd szólítanunk.

Habár a bemutató szinte biztosan augusztus 5-én esedékes, jelenleg úgy tudni, hogy a forgalmazás csak szeptemberben kezdődik majd, mert a Samsung nem tudott időben beszerezni eleget a hajlítható üvegborításból, aminek köze lehet a koronavírus-járványhoz.

Ami az árat illeti, az első Galaxy Fold egészen döbbenetes, 1980 dolláros áron került a boltokba, míg a Z Flipnél már megelégedett 1380 dollárral a Samsung. A jelenlegi információk alapján azonban a Fold-sorozat továbbra is a csúcsok csúcsát képviseli majd, így nem igazán lehet kedvezőbb árazásra számítani, még a legoptimistább becslések szerint is legalább 1780 dollárt kell majd leszurkolni érte.

Külső változások és képernyők

Abban minden megbízható forrás egyetért, hogy a Galaxy Fold 2 koncepciója nem változik meg alapjaiban, és továbbra is egy könyvszerűen szétnyitható készülékre számíthatunk a Z Flip-féle kagylós megoldással szemben. Változások viszont így is akadnak bőven.

Az első és legfontosabb, hogy míg az első Foldnál a külső képernyő már-már komikusan kicsi, 4,6 hüvelykes volt, alul-felül hatalmas kávákkal, addig az új készüléken már az egész előlapot szépen kitöltő, 6,23 hüvelykes, 2267 x 819 pixel felbontású, 60Hz-es képfrissítésre képes kijelzőt kapunk majd, a Galaxy S- és Note-modellekhez hasonlóan képernyőbe ütött kameralyukkal.

A belső képernyő sem marad érintetlenül: míg az előd átmérője kinyitva 7,3 hüvelyket tett ki, addig az újdonság egy picit növekszik, mégpedig 8 hüvelykre.

Szintén fontos változás, hogy az informátorok szerint a Samsung most már itt is a Galaxy Z Flipnél bevált UTG (Ultra Thin Glass) nevű borítást használja majd a belső képernyő védelmére. A neve kicsit félrevezető, mert valójában ez egyfajta üveg-műanyag hibrid, de jóval ellenállóbb és biztosabb megoldás, mint amit az első Foldnál vetett be a gyártó.

Kamerák és teljesítmény

Abban gyakorlatilag minden megbízható forrás egyetért, hogy a Samsung nem a Galaxy S20 Ultrán megismert 108 megapixeles kamerát használja majd, hanem a Galaxy S20+ esetében bevált felállást ismétli meg a hátlapi kameraszigeten.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy számíthatunk egy 12 megapixeles fő lencsére, egy 64 megapixeles, 3x-os optikai zoomra képes telefotó lencsére, és egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű lencsére.

Ezenkívül persze jut egy-egy szelfikamera belülre és kívülre is, melyek mindegyike ugyanaz a 10 megapixeles lencse, amit a Samsung jellemzően az összes többi csúcskészülékén is használ, úgyhogy itt sem fog túl nagy meglepetés érni senkit.

Ami a teljesítményt illeti, arra természetesen nem lehet majd panasz. Úgy tudjuk, hogy a Galaxy Fold 2 a Snapdragon majdnem legújabb központi egységét, a Snapdragon 865-öt alkalmazza majd. Azért „majdnem legújabb”, mert azóta érkezett már egy frissített változat Snapdragon 865 Plus néven, azonban az informátorok szerint ez már túl későn jelent meg ahhoz, hogy bekerülhessen a készülékbe. Memória tekintetében 12 GB-ra, tárhely tekintetében pedig 256 GB-os és 512 GB-os változatokra számíthatunk. Ezenkívül a Galaxy Fold 2 elérhető lesz 5G-s kivitelben is, vélhetően egy szép kis felárral.

Mi a helyzet az érintőtollal?

Régóta keringenek pletykák arról, hogy idén nem a Note 20-sorozat lesz az egyetlen, ami mellé a Samsung mellékeli majd a digitális S-Pen tollat. Mivel a Galaxy Fold 2-t széthajtva egy elég nagy, tablet méretű kijelzőt kapunk, így egészen biztosan nagyon illeszkedne hozzá a tollas bevitel, azonban ezen a ponton még a leginkább megbízhatónak ítélt szivárogtatók sem értenek egyet.

Valaki azt mondja, hogy teljesen egyértelműen ott lesz az S-Pen az új készülékben, míg más úgy tudja, hogy ugyan ez volt a Samsung eredeti terve, végül azonban kiderült, hogy az UTG-alapú képernyőborítás még nem elég ellenálló ehhez a felhasználási módhoz, így ez csak jövőre valósulhat meg.

Arról is lehetett hallani, hogy a Samsung a Gorilla Glass-üvegeket fejlesztő és gyártó Corninggal közösen dolgozik azon, hogy a jövőre érkező Galaxy Fold 3 belső kijelzője már egy olyan hajtogatható borítást kapjon, ami együtt tud működni a tollal.

Borítóképünkön D. J. Koh, a Samsung mobil üzletág vezetője bemutatja az első Galaxy Foldot San Franciscóban.