Visszaadhatja a látást a magyar kutatók által is fejlesztett protézis

Megkezdődhet a belga ReVision Implant startup cég által fejlesztett látás-visszaállító protézis emberi tesztelése, miután az erre alakult konzorcium közel 2,5 millió eurós támogatást kapott az Európai Innovációs Tanács EIC Transition pályázatán. A konzorcium a gyártó startup cégből és három kutatócsoportból, köztük a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Integratív Idegtudományi Kutatócsoportjából áll – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Komoly szerepe lesz a magyar kutatóknak a kísérletekben

Fotó: Vladimir Arndt / Forrás: Shutterstock

A rangos európai támogatás lehetővé teszi a konzorcium számára a protézis emberi felhasználásra való fejlesztését. A HUN-REN TTK kutatócsoportja és egy spanyol kutatócsoport lesznek felelősek az embereken végzett első tesztekért.

