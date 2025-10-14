Történelmet írt a SpaceX: a világ legnagyobb rakétája hibátlanul teljesítette a tesztet (videó)

Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer – közölte hétfőn a magán űrvállalat.

A SpaceX Starship 38-as rakétája látható a 11. tesztrepülés előtt, 2025. október 13-án, a texasi South Padre-szigetről nézve

Forrás: AFP

A rakéta a cég texasi indítóállomásáról indult, rövid időre belépett az űrbe, majd mintegy egy órával később az Indiai-óceánba csapódott.

Az alsó fokozat a tervek szerint, a tengeren szállt le, a repülés során műholdak kibocsátását is modellezték.

Az Elon Musk milliárdos vezette SpaceX „izgalmas” repülési tesztnek nevezte a küldetést, és közölte, hogy a következő tesztre a Starship átdolgozott változatát fogják használni.