Darwin-díjjal ünneplik az év mesterséges intelligenciával készült szamárságait
Ma már a butaság nem korlátozódik az emberi intelligenciára. Egy új weboldal vállalta, hogy megkoronázza a 2025-ös év legrémesebb mesterséges intelligencia-eseteit.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Roman Samborskyi
Az új MI Darwin-díj jelöltjei az eddigi Darwin-díjak klasszikus hagyományát viszik tovább.
Darwin-díjjal azokat tüntetik ki, akik látványosan ostoba módon távolítják el magukat az emberiség génállományból. Elég csak Garry Hoy kanadai ügyvéd történetére gondolni, aki 1993-ban úgy próbálta bizonyítani a Toronto-Dominion Centre ablakainak törhetetlenségét, hogy az egyiknek nekivetette magát. Az üveg csakugyan kitartott, de az egész ablakkeret kiszakadt, és Hoy 24 emelet magasból zuhant utolsó útjára.
A mesterséges intelligencia Darwin-díjazottjaival az oldal az eredeti díjak szellemiségét kívánja kiterjeszteni:
Már annyira fejlettek vagyunk, hogy rossz döntéshozatalunkat kiszerveztük a gépekre.
A szervezők hangsúlyozzák, a csúfolódás nem a mesterséges intelligencia rovására megy, hanem inkább azoknak az embereknek szól, akik meggondolatlanul alkalmazzák .
„A mesterséges intelligencia csak eszköz, mint egy láncfűrész, egy atomreaktor vagy egy különösen agresszív turmixgép. Nem a láncfűrész hibája, ha valaki úgy dönt, hogy egy vacsorán zsonglőrködik vele” – olvasható a díj GYIK oldalán.
Milyen kritériumok alapján lehet jelölni?
A jelöltnek lélegzetelállító elkötelezettséget kell mutatnia a nyilvánvaló kockázatok figyelmen kívül hagyására. Cikkünk írásakor eddig kilenc, már ellenőrzött jelölést soroltak fel a weboldalon és dolgoznak a többin. A pályázatoknak „látványos ítélőképesség-vesztést” kell bemutatniuk. Külön elismerés jár az olyan fiaskóknak, amiket a szervezők „arrogancia faktornak” neveznek.
A közönségszavazás januárban indul, a nyerteseket februárban hirdetik ki.
Eddig kiket jelöltek?
Köztük van a Replit mesterséges intelligencia ügynök, aki/ami egyetlen „mozdulattal” törölte egy cég teljes adatbázisát. Replit ráadásul egészen emberi módon viselkedik, mert fatális hibáját el is akarta tussolni.
Kedvencünk a Taco Bell gyorséttermi lánc kaotikus mesterséges intelligencia alapú rendelési rendszere, ami több mint 500 autósétteremben tette próbára a vendégek és az alkalmazottak idegeit.
Kiderült, hogy az emberek nagyon szeretnek vele babrálni, mert például „18 000 pohár vizet kértek” tőle, és ez némi zavart okozott. Az egyik alkalmazott posztja szerint az MI asszisztens időnként azt mondta a vendégeknek, hogy „az étteremben minden elfogyott, kivéve az italokat és a szószos tasakokat”. Dicséretre méltó a Taco Bell elkötelezettsége, mert csak átmenetileg vezették ki az MI-t, ígérik, hamarosan újra próbálkoznak vele.
Jelölt lett Matt Turnbull, a Microsoft Xbox (Xbox Game Studios Publishing) egyik vezetőjének a fogalmazása. Bár a Microsoft korábban azt állította, nem lesznek elbocsátások, kiderült, hogy 9000 alkalmazottat küldenek el. Turnbull erre azt bírta írni a LinkedInen, hogy a kollégák forduljanak a ChatGPT-hez vagy a Copilothoz, azok majd „segítenek csökkenteni a munkahely elvesztésével járó érzelmi és kognitív terhüket”.
A Microsoft jelentős beruházásokat tervez a mesterséges intelligenciába, és 80 milliárd dollárt költ hatalmas adatközpontokban a MI-modellek betanítására.
Bárki jelölhet
De a jelenlegi lista kevés ahhoz, hogy reprezentálja az év összes MI-butaságát. Még három hónap van 2025-ből, bárki szabadon jelölhet Darwin-díjra bármit és bárkit.
Látogassunk el a mesterséges intelligenciával foglalkozó Darwin-díj oldalra, és küldjük be saját jelölésünket, mielőtt túl késő lenne.
