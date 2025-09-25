Tényleg van kapcsolat az erőszakos játékok és a valódi lövöldözések között?

Ismét reflektorfénybe került a videójáték-ipar az Egyesült Államokban. Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter szerint a játékok, a közösségi média és bizonyos gyógyszerek is hozzájárulhatnak a tömeges erőszakhoz. A téma immár csaknem 25 éve újra és újra felmerül minden tragédia után, noha a kutatások rendre mást állapítanak meg az erőszakos videójátékok hatásairól – írja a Világgazdaság.

Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős minisztere

Forrás: AFP

Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter szerint

nemcsak a játékok, hanem a közösségi média és bizonyos gyógyszerek is „szerepet játszhatnak” a tömeges erőszakban.

A kijelentés különös aktualitást kapott, miután Charlie Kirk ellen merényletet követtek el — ekkor a konzervatív aktivista személye és az erőszakos tartalmak közötti lehetséges kapcsolat ismét nyilvános vitára került.

A videójátékok piaci részesedése

A Newzoo adatai szerint a shooter (lövöldözős) játékok a PC- és konzolos játékidő körülbelül 28 százalékát teszik ki. Azonban ezek nem dominánsak a teljes piacon: az amerikai ESRB statisztikái szerint a megjelenések 65–87 százaléka inkább családbarát vagy tinédzser kategóriába esik, és a „Mature” (17+) címek csak kb. 13 százalékot képviselnek.

Mit mondanak a tudományos kutatások?

Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) 2020-as állásfoglalása szerint nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az erőszakos videójátékok közvetlenül okoznának fegyveres erőszakot.