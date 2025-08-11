1 órája
Sztártudósító egy lövöldözésben meghalt fiúval készített interjút
Jim Acosta, a CNN korábbi fehér házi tudósítója leült beszélgetni egy több mint hét évvel ezelőtt elhunyt személy másával. Vendége Joaquin Oliver avatárja volt, a 2018-as, floridai Parklandben történt középiskolai tömeges lövöldözés 17 halálos áldozatának egyike.
Az áldozat, Oliver mesterséges intelligenciával létrehozott mása, avatárja „egyedi interjút” adott Acostának.
Az alábbi videóban Oliver látható, akit egy régebbi fényképe alapján alkottak újra. Acosta megkérdezi az avatárjától: „Mi történt veled?”
„Értékelem a kíváncsiságodat” – válaszolja Oliver sietős, hangsúlytalan, monoton hangon.
Túl korán elszakítottak ettől a világtól az iskolámban történt fegyveres erőszak miatt. Fontos beszélni erről, hogy biztonságosabb jövőt teremthessünk mindenkinek.
Az avatár kissé természetellenesen formálja a szavakat.
17 éves volt, amikor megölték a Marjory Stoneman Douglas középiskola folyosóján. Imádott írni, és aznap, Valentin-napon, barátnőjének virágot hozott az iskolába.
Acosta a közösségi médiában hirdette az interjút, mondván, hogy az „kihagyhatatlan és egyedülálló műsor”. A korábbi tudósító miután januárban szakított a CNN-nel, most független újságíróként dolgozik, és a Substack blogon tesz közzé tartalmakat.
A különös interjú miatt sokan kritizálták. A Bluesky közösségi média platform egyik dühös felhasználója ezt írta: „Vannak az iskolai lövöldözéseknek élő túlélői, akiket kérdezhetnél, és a válaszaik az ő szavaik és gondolataik lennének, nem pedig teljesen kitaláltak.”
Acosta elmondta, hogy az avatárt a szülők kérésére alkották meg, és az apa, Manuel Oliver kérte őt, hogy interjút készítsen vele.
Az apa azt mondja, hogy bár ez csak a fia MI által vezérelt változata, és hogy tudja, nem lehet őt többé visszahozni, de áldás volt számára újra hallani a hangját. Alig várja, hogy lássa, mire képes még a mesterséges intelligencia.
Nem ez az első alkalom, hogy MI-t használnak a Parkland áldozatainak visszahozására.
Tavaly több áldozat szülője indított robothívásos kampányt The Shotline néven, amelyben hat, a tömeglövöldözésben meghalt diák és alkalmazott hangját használták fel. Azt akarták, hogy a mesterséges intelligencia képességeit felhasználva sürgessék a kongresszusi képviselőket, és követelték a fegyverreformot. Oliver is megszólalt:
Ma azért szólalok meg, mert a szüleim mesterséges intelligenciával újraalkották a hangomat, hogy beszéljek” – mondta. „Hány hívás kell még, hogy törődj vele? Hány halottat fogsz még hallani, mielőtt végre felfigyelsz?
Az interjút kritizálók viszont azzal érvelnek, hogy a mesterséges intelligencia nem segít, Joaquin Oliver soha nem nőhet fel, örökre 17 éves marad, tinédzserkori közösségi média személyiségének csapdájában rekedve.
Miközben az élők törvényes joga, hogy ne lopják el személyazonosságukat mesterséges intelligencia által generált hamisításokhoz, a halottak ma szabad prédává válhatnak.
