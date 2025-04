Még a 19. században is élhettek óriáskrokodilok, mutatták ki magyar kutatók

A Tübingeni Egyetem és az ELTE Magyar Dinoszaurusz Kutatócsoport munkatársa, Rabi Márton és nemzetközi kutatócsoportja legújabb tanulmányukban e félelmetes ragadozót vizsgálták, és megállapították, hogy sikerének kulcsa sósvíztűrő képessége és hatalmas mérete lehetett.

Ez idáig a „szörnyűséges krokodilokat” (ezen lények tudományos neve) az édesvízi aligátorok és kajmánok rokonának tekintették, és tisztázatlan volt, hogyan tudtak az Észak-Amerikát kettészelő tenger ellenére széles körben elterjedni.

Mivel a tenger már a legkorábbi Deinosuchus-kövületek előtt is létezett, valószínűtlen, hogy az okozta volna a populációk különválását.

A Deinosuchus leszármazási vonalának meghatározására a kutatók rekonstruálták a krokodilfajok átfogó családfáját. Ehhez korábban részletesen nem vizsgált, kihalt fajok koponyáinak és csontvázainak adatait, valamint a ma is élő krokodilfajokból származó genetikai információkat is felhasználták.

Elemzésünk meglepő módon kimutatta, hogy a Deinosuchus nem állt szoros rokonságban az aligátorokkal és a kajmánokkal, és egyetlen élő krokodilfajjal sem. A Deinosuchus fajok a ma élő krokodilok, alligátorok, kajmánok és gaviálok csoportjától korábban elvált oldalágat képviseltek – részletezi az eredményeket a kutató. – Az újraértelmezett rokonsági kapcsolatok tükrében legvalószínűbb, hogy ezek a krokodilok jól tűrték a sót, ez a képesség pedig az alligátor- és kajmánfélékből később elveszett. És bár nem voltak kifejezetten sósvíziek, a tenger átszelése nem okozott nekik problémát, így terjedhettek el széles körben Észak-Amerikában. A kréta időszak végén azonban a tengerszint drasztikusan csökkent, ez pedig a vizes élőhelyek elvesztésével a faj kipusztulásához vezethetett.

A Deinosuchus riograndensis faj egyedeinek testhosszát a kutatók korábban nyolc és tizenkét méterre tették. A kutatócsoport most új testhossz-becslést is végzett, és a koponya szélességét alapul vevő módszerrel 7,7 méter teljes hosszúságot állapított meg. A töredékes maradványok azt mutatják, hogy ennél lehettek valamivel nagyobb példányok is.