A C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) egy újonnan felfedezett üstökös, amelyet 2023 elején észleltek először a kínai Bíbor-hegyi Obszervatóriumban, majd az amerikai vezetésű ATLAS projekt is megerősítette. Az üstökös pályája alapján 2024 szeptemberében érte el legközelebbi pontját a Naphoz, ekkor szabad szemmel is látható volt a déli féltekéről. A szakértők szerint bár már távolodik, fényessége október második felében is magas lehet, így különleges égi látványosságra számíthatunk.

Bár a leglátványosabb éppen akkor volt, amikor október 9-10-e környékén a nappali égen látszott, a következő napokban, hetekben előbb az alkonyati, majd az éjszakai égbolton is megfigyelhető lesz. A csillagászok szerint október 14-15-én érdemes először keresni az üstököst az alkonyi égen.

Ha valaki megkeresné a C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) nevű üstököst, akkor az alábbi feltételeknek szükséges teljesülni a kométa megfigyeléséhez, napnyugta után 1-1,5 órával:

jó kilátás a nyugati horizontra,

alacsony fényszennyezés.

Naplementekor a nyugati égbolt irányában egy sárgás fényű, csepp formájú csóvát figyelhetnek meg a szemfülesek. Ha valaki nem bízná a véletlenre, akkor a Svábhegyi Csillagvizsgáló több eseményt is hirdetett – október 17-ére és október 18-ára – az üstökös érkezése kapcsán. Ahogy írják, az este sztárja a C/2023 A3 üstökös lesz, amelynek hosszú, fényes csóváját és magját is megfigyelhetik az érdeklődők.

Nem csak szép, fontos is

„Az ilyen üstökösök különösen érdekesek a csillagászoknak is, mivel speciális pályájuk miatt – a C/2023 A3 közvetlenül a Nap és a Föld között halad el, a Nap pedig kedvező módon megvilágítja az üstökösből kiszabadult porszemcséket, amelyeket elhaladása során maga mögött hagy – pontosabb képet kaphatnak arról, hogy egy ilyen égitest milyen porszemeket dob ki magából” – magyarázta Sárneczky Krisztián.