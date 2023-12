Egy évtized és két konzolgeneráció telt el a GTA V megjelenése óta. Most a trailerből azt is megtudtuk, hogy a Grand Theft Auto VI visszahozza a sorozatot Vice City-be, és egy új női főszereplő, Lucia is bemutatkozik. Úgy tűnik, a hölgy szeret zsúfolt strandokon, városi autópályákon és klubokban megjelenni élete veszélyes párjával.

Hogy a balhé teljes legyen, a kiszivárogtatás állítólag a Rockstar egyik alkalmazottjának a gyerekétől származik.

A trailer megerősít sok apró részletet, amelyeket az elmúlt két évben lassan kilocsogtak a GTA VI- ról, beleértve a Vice City-t, és hogy a sztoriba Bonnie és Clyde ihlette történetelemekkel kerül a női főszereplő.