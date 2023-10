Sokszor láttuk már videókon a kereskedelmi forgalomban is régen kapható Spot robotot – aki lemaradt volna, érdemes a linkekre kattintania – futni, ugrálni és még táncolni is ... de most, az alábbi videóban megtekinthetjük Spot társalgását. És nem előre betanított produkcióról van szó, amiben magnószerűen felmondja a szöveget!

A Boston Dynamics által közzétett, kissé nyugtalanító videóban láthatjuk a robotkutyát bajusszal és fura szemekkel, feldíszítve, amint kifogástalan brit akcentussal cseveg a személyzet tagjaival, és körbevezeti őket a cég létesítményeiben. „Aki” itt megszólal, az bizony maga a kutya:

– Elkezdjük az utunkat? – kérdi Spot. „Az első érdekességünk a töltőállomások, ahol a Spot robotok pihennek és feltöltenek. Kövessenek, uraim.”

Ahogy látható, Spot immáron képes válaszolni a kérdésekre, és még a különben fogóként használt karja végén a „száját” is nyitogatja, hogy úgy tűnjön, mintha valóban beszélne.

A Boston Dynamics az OpenAI jól ismert ChatGPT API-ját, valamint néhány nyílt forráskódú nagy nyelvi modellt (LLM) használta betanításra, hogy a Spot „beszélgetni” tudjon. Ezután már csak hangszóróval kellett felszerelniük.

Matt Klingensmith, a Boston Dynamics vezető szoftvermérnöke elárulta, hogy csak egy „nagyon rövid forgatókönyvet” adtak Spotnak a felkeresendő helyiségekről. A robotkutya pedig ezeket a felkészítő információkat okosan kombinálta a testén elhelyezett kamerákból kapott képekkel, így tudott kreatívan válaszolni és viselkedni.