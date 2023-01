Tényleg, minek tanuljon, ha a laptopba mobilba bepötyögi a ChatGPT url-jét, és már fel is teheti a dolgozat témájával kapcsolatot kérdéseket, a robot pedig szorgalmasan megírja a választ. Csak ki kell másolni, netán apró javításokat elvégezni és készen is van – bár sokak szerint a legtöbb gyerek, sőt, középiskolás, egyetemista fogalmazványánál javítások nélkül is jobb a robot produkciója.

A szövegablakokban kommunikáló mesterséges intelligencia gyakorlatilag bármilyen témáról képes összetett esszéket írni. Ráadásul egyedi fogalmazásban: a következő kérdezőnek már nem éppen azonos mondatokat fog írni, ha kicsit is másként kérdez.

Immáron a diákok szerte a világon felhasználhatják a házi feladat megíratására anélkül, hogy a tanár akár csak gyaníthatná a csalást.

A robot a kérésünkre leckét ír magyarul Bulgakovról

A ChatGPT-t az internetről származó hatalmas szövegminta alapján képezték ki, s bár messze nem tévedhetetlen, képes megérteni az emberi nyelvet, valódi beszélgetéseket tud folytatni velünk és kérésre részletes szövegeket állít elő.

Elsőként a dél-karolinai Furman Egyetem egyik hallgatóját kapták csaláson: a ChatGPT-t használta esszéírásra. Filozófiaprofesszora, Dr. Darren Hick azt írta a Facebookon, hogy a felsőoktatási szakembereknek számítaniuk kell erre a fejleményre.