Ebben a videóban a játékos kedvű kínaiak lépésről-lépésre megmutatják a hajtogatható mobil készítését. (A videón bekapcsolható az angol feliratozás, nem kell kínai nyelvtudás a megértéséhez.)

A Technological Aesthetics nevű YouTube-csatornát üzemeltető youtuber a minap tette közzé a részletes, hogyan készült videót. Az volt a cél, hogy barátjával úgy készítsenek összehajtható iPhone-t, hogy a lehető legtöbb alkatrészt megtartsák.

Napokon át tartó próbálkozások után sikerült összecsukniuk az iPhone kijelzőjét, az igazán nagy kihívás azonban a megfelelő zsanérmechanizmus megtalálása volt.

Először arra gondoltak, hogy egy Galaxy Z Flipből szerzik be, de azt sehogyan sem sikerült beilleszteni. Ehelyett végül is a Motorola Razr-tól vették kölcsön a zsanért, s azt csiszolták addig, amíg be nem passzolt. Hogy az összehajtható iPhone minden fontos hardvere elférjen, több belső alkatrész kellett másként elhelyezniük.