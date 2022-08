Az amerikai állami és szövetségi nyomozókat elárasztják olyan emberek bejelentései, akik több százezer vagy több millió dollárt veszítettek a disznóvágásnak nevezett összetett befektetési csalásban.

A „disznóvágás” kifejezés egy jól bevált, alaposan megtervezett és emberigényes csalásra utal, amelynek során a bűnözők hamis profilokat használnak társkereső alkalmazásokban és a közösségi médiában.

A megtévesztett áldozatokat ráveszik arra, hogy bonyolult csalásokba fektessenek be, elsősorban kriptovalutához kapcsolódó, sokszor hamis piactereken. Maga a kifejezés a zsákmány felhizlalására utal a vágás előtt.

„A csalás arról kapta a nevét, ahogyan a csalók a romantika és a gyors meggazdagodás ígéreteivel táplálják áldozataikat, mielőtt elvágnák őket a befektetéseiktől és önmaguktól, elvéve az összes pénzüket” – figyelmeztetett még 2022 áprilisában az FBI.

A disznóvágásos csalásnak több formája is ismert, Kínában például jól fizető munka ígéretével csábítják a munkavállalókat. Manapság azonban a legelterjedtebb forma a kriptovaluta befektetési platformokkal kapcsolatos, ahol a befektetők mindig fantasztikus hozamokat látnak betéteiken – egészen addig, amíg meg nem próbálják kivenni a pénzüket.

A csalók társkereső oldalakon és alkalmazásokban vadásznak, de kezdődhet az ismerkedés egy látatlanban kiküldött SMS, közösségi média vagy WhatsApp üzenettel is. Az üzenet tartalma sokszor lényegtelen, csak az a célja, hogy felkeltse az áldozat figyelmét, hogy az valamilyen módon válaszoljon. Így például az üzenet lehet egy emlékeztető egy találkozóról, vagy egy másnak szánt tipp egy befektetéshez.

A válaszolókat általában arra kérik, hogy a WhatsApp-on keresztül folytassák a beszélgetést, ahol egy ellenkező nemű személy vonzó, barátságos profilja egy előre beállított forgatókönyv alapján kommunikál, amely az áldozat társadalmi-gazdasági helyzetéhez igazodik. Például egy elvált nőt, aki válaszol ezekre a csalásokra, egy adott forgatókönyvvel kezelnek, és más forgatókönyvet használnak egy fiatal szakemberhez – írja a Krebsonsecurity.

A G Data ennek kapcsán arra híva fel a figyelmet, hogy az itthon is népszerű nemzetközi társkereső alkalmazásokon keresztül a magyar felhasználók is ki vannak téve a veszélynek.

Gyakoribb, mint gondoltuk volna

Erin West , az észak-kaliforniai Santa Clara megye helyettes kerületi ügyésze tagja a REACT-nek, egy olyan munkacsoportnak, amelyet a virtuális pénznemeket érintő kiberlopások különösen összetett formáinak kezelésére hoztak létre. West szerint az első panaszok a disznóvágás áldozataitól az év elején érkeztek.

„Először azt hittem, hogy ezek egyszeri esetek, aztán rájöttem, hogy naponta kapjuk ezeket” – mondta West. „Sokan a helyi rendőrségen tesznek feljelentést, ahol nem tudják, mit kezdjenek velük, így az esetek elsorvadnak.”

West szerint a disznóvágás áldozatai gyakran meglehetősen kifinomult és képzett emberek. „Egy nő egyetemi tanár volt, aki elveszítette férjét a COVID miatt, magányos lett, online csevegett, és végül elbukta a pénzét” – emlékezett vissza egy közelmúltbeli esetre. Egyes esetekben az áldozatok napokon vagy akár heteken keresztül váltottak üzeneteket a kiberbűnözővel, mielőtt a beszélgetés befektetésre terelődött.

„A csaló például képet küld az ételről, amit eszik: gyönyörű étteremben valamilyen különlegesség, egy üveg minőségi bor mellett. Aztán néhány nappal később megjegyzi, hogy nemrég keresett egy kis pénzt a kriptopiacon, és most ezért jókedvű, így tereli a szót a téma felé.”

Ezután a kíváncsi befektetőket olyan bonyolult és hivatalosnak látszó internetes kriptoplatformok felé irányítják, amelyeken úgy tűnik, több ezer aktív befektető van. Sok oldal kiterjedt oktatási anyagokat tartalmaz, az új felhasználókat pedig bátorítja, hogy a platformon tapasztaltabb befektetőkhöz csatlakozzon, és csak olyan kis befektetéseket hajtson végre, amelyeket megengedhet magának.

Ezután az áldozatok láthatnak némi értéknövekedést, és az elején még ki is vehetik a pénzüket. A legtöbbjüknek így nincs is szüksége további bátorításra, magától is egyre nagyobb összegeket helyez be.

West szerint a hamis kriptokereskedési platformokat úgy tervezik meg, mint egy videójátékot, ahol a befektetői felhajtás a közelgő „kereskedési lehetőségek” köré épül, amelyek még fantasztikusabb bevételekkel kecsegtetnek.

„Vannak bónusz szintek és VIP szintek, és ezek felhajtást keltenek a kereskedésben” – emeli ki a helyettes ügyész. „Határozottan működik néhány pszichológiai mechanizmus, amely több befektetésre ösztönzi az embereket. Sok áldozat hiszi, hogy ő hozzáértő ember, aki immunis a csalásokra. Az alkalmazott trükkök és pszichológiai manipulációk léptékét azonban nem lehet alábecsülni.”

Amikor az áldozat kezd szkeptikussá válni, vagy megpróbálja kivenni a pénzét, gyakran azt mondják neki, hogy adót kell fizetni a nyereség után, mielőtt felszabadíthatják az összeget. A csalók így megpróbálják az utolsó kifizetéseket is kiszedni az áldozatokból, kihasználva az elsüllyedt költségek tévedését (amikor csak azért szánunk pénzt valamire, mert már korábban nagyobb összeget öltünk bele), és a hatalmas nyereség ígéretét lógatják az áldozat orra elé.

És bár a legtöbb ügy sosem jut el a hatóságokig, az FBI így is közel 5 ezer esetet regisztrált már, amelyek összességében közel 500 millió dolláros kárt okoztak a kisbefektetőknek.

Mit tehetünk ellene?

A disznóvágással kapcsolatos átverésekben gyakran előfordulnak a következő elemek:

– Társkereső alkalmazások: A disznóvágási kísérletek gyakoriak a társkereső alkalmazásokban, de szinte bármilyen típusú kommunikációval kezdődhetnek, beleértve az SMS-eket is.

– WhatsApp: A disznóvágás gyakorlatilag minden dokumentált esetében a célpontot meglehetősen gyorsan áthelyezik a csalóval való chatelésre a WhatsApp-on (vagy más üzenetküldőn) keresztül.

– Nincs videó: A csalók mindenféle kifogást találnak ki, hogy ne jöjjön létre videóhívás.

– Befektetési chat: A csaló azt állítja, hogy belső ismeretekkel rendelkezik a kriptovaluta piacról, és segíthet pénzt keresni.

És hogy mit tehetünk, hogy elkerüljük az áldozattá válást? Az FBI a következő tanácsokat adja:

– Soha ne küldjön pénzt, ne kereskedjen vagy fektessen be olyan személy tanácsa alapján, akivel csak online találkozott.

– Ne beszéljen jelenlegi anyagi helyzetéről ismeretlen és megbízhatatlan embereknek.

– Ne adja meg banki adatait, társadalombiztosítási számát, személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát, vagy bármilyen más érzékeny információt senkinek az interneten vagy olyan webhelyen, amelyről nem tudja, hogy az kihez tartozik, és miért van pontosan szüksége az adatra.

– Ha egy online befektetési vagy kereskedési oldal hihetetlen nyereséget hirdet, akkor a legvalószínűbb, hogy ezt tényleg nem szabad elhinni.

– Legyen óvatos azokkal az egyénekkel, akik azt állítják, hogy exkluzív befektetési lehetőségekkel rendelkeznek, és gyors cselekvésre ösztönzik Önt.

