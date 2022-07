A tíz fős szakmai zsűri és a szervezők már várják azoknak a webáruházaknak a jelentkezését, akik szeretnék ingyenesen megmérettetni magukat a magyar internetes kereskedelmi szakma előtt. A 2017 óta évente megrendezésre kerülő verseny különlegessége, hogy nem a népszerűségről, csupán a szakmaiságról szól. Így tehát a legkisebbektől egészen az óriásvállalatokig bárki beadhatja a pályázatát.

A pandémia végérvényesen átalakította az e-kereskedelmet, a háborús helyzet pedig újabb kihívások elé állította a piaci szereplőket. Miközben a webshopok száma megkétszereződött, korábban soha nem látott drágulás lett tapasztalható a hirdetési költségekben és a szállítási láncokat is újra kellett szervezni. Ez az időszak eddig sosem látott kihívások elé állította még a legjobbakat is, ideje elismerni a hazai internetes áruházakat.

Immár hatodik alkalommal küzdenek meg a hazai e-kereskedelmi cégek Az Év Webshopja címért. A verseny résztvevőit kizárólag szakmai szempontok alapján értékeli a zsűri, így

nemcsak a nagy múlttal rendelkező, „óriás” webáruházak, hanem az újonnan piacra lépő, „kisebb” oldalak is jó eséllyel pályázhatnak a 2022-es Az Év Webshopja címre.

Az ingyenes verseny elbírálásának lényege, hogy egy 10 főből álló zsűri a saját szakterülete alapján, ugyanakkor vásárlói szemmel is megvizsgálja a webshopokat. Így a webáruházak számos szakmai szempont alapján mérettetnek meg.

A zsűri megvizsgálja például, hogy mennyire egyértelműek a lépések a vásárlási folyamat során, vagy vevőként ütköznek-e nehézségbe, azaz, hogy milyen a felhasználói élmény. Nézik azt is, hogy milyen a szoftveres háttere a webshopnak, és az mennyire működik jól, milyenek a fizetési lehetőségek, és azok könnyen kezelhetőek-e. Vizsgálják, hogy megtalálható-e az oldalon az adatvédelmi nyilatkozat, és hogy mennyire könnyű folytatni a vásárlási folyamatot vagy visszalépni adott esetben a kosárba tett termékekhez. Természetesen a Google szempontrendszerét is figyelembe veszi a zsűri, így például azt, hogy reszponzív (mobilbarát) az oldal, vagy sem, illetve azt is, hogy milyen gyorsan tölt be a különböző eszközökön.

“Bár több szempontból is unikális ez a rendezvény, két esszenciális elemet ki lehet emelni közülük, ami tulajdonképpen három. A siker titka elsőként maga a versengés, amely évek óta szemmel láthatóan jobb teljesítményre ösztönöz minden résztvevőt. Új megoldásokat alkalmaznak a webshoptulajdonosok, egyre jobb szolgáltatást kínálnak a vásárlóknak, fejlesztik az áruházukat. A másik a verseny szakmaisága. Az Év Webshopja ugyanis semmilyen szinten nem népszerűségi verseny, tehát nincsenek vásárlói szavazatok. Ez pedig magával hozza a következő előnyt, az esélyegyenlőséget” – mondta Rácz Péter és Berta Gergő, a verseny tulajdonosai.

A szervezők kiemelték: Az Év Webshopja verseny idén újabb meglepetéseket tartogat, hiszen egy nagyszabású szakmai konferenciával is kiegészül. A verseny záróakkordjaként minden évben egy exkluzív gálát szerveznek.

A nevezés elkezdődött, a webshop tulajdonosok jelentkezését itt várják, a konferenciára pedig itt lehet jegyet vásárolni.

