Mondhatni pillanatok alatt népszerűek lettek az utóbbi időben a művészi képeket generáló mesterséges intelligencia rendszerek. Többek között a Midjourney-ről, a Google Imagenről, illetve a DALL-E-t fejlesztő Open AI-ról van szó.

Leegyszerűsítve: ezek a programok angol nyelvű szöveges utasítások alapján „festenek”, „fotóznak” képeket az általunk meghatározott művészek stílusában. A korábban is létező, hasonló rendszerektől eltérően a maiak több órás gépidő helyett csak pár másodpercet vesznek igénybe a generáláshoz. Nem csak ezért korlátozták a felhasználók számát, hanem azért is, mert az eddigi tapasztalatok szerint az internetes adatbázisaiból tanuló mesterséges intelligencia gyorsan elsajátította a rosszat, egyhamar rasszista, vagy ízléstelen alkotásokra ragadtatta el magát.

Most viszont a Midjourney után az Open AI is nyitott: bárki jelentkezhet bétatesztelőnek. Állítólag már most millió fölött van a regisztrálni kívánók száma, de azt ígérik, érdemes kattintani, mert egy hónapon belül elérhető lesz az első milliónak.

Az említett Midjourney is csak kevés képet enged ingyenesen generálni – aztán 10 dollár a legalacsonyabb díj: az Open AI még kevesebb díjmentes lehetőséget ad, s 15 dollárról indul. Viszont annak, aki kiköhögi ezt az összeget, még árusítani is joga lesz a mesterséges intelligenciával karöltve létrehozott alkotásait.

Engedélyezik például a képek pólóra nyomtatását vagy az AI-képeket felhasználó árucikkek értékesítését. Továbbra sem engedélyezik a valósághű arcmásolatok, pornográf tartalmak használatát, mivel a vállalat aggódik, hogy rosszindulatú félretájékoztatásra, deepfake-ek készítésére vagy más káros célokra használhatják a technológiáját.

Forrás: Mathieu Stern

Spongyabob háza a DALL-E közreműködésével

A DALL-E eddig százezer kiválasztott felhasználóval, zárt csoportban működött. A mesterséges intelligencia szoftvert állítólag olyan adathalmazon képezték ki, amelyből kiszűrték az erőszakos, szexuális vagy gyűlöletkeltő tartalmú képeket.

Borítóképünket Mathieu Stern készítette a DALL-E segítségével