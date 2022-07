Az Eaton vezető szerepet tölt be a tartalék áramellátási megoldások terén. Erre a tapasztalatára támaszkodva fejlesztette ki új szünetmentes tápegységét, amely hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, és kisebb a helyigénye, mint a zárt biztonsági szelepes ólom-sav akkumulátorokat (VRLA) tartalmazó UPS–eké.

Így ideális megoldás az „edge” környezetek és a kisebb ipari alkalmazások számára az egészségügytől az oktatásig.

A lítium-ion akkumulátortechnológia az UPS-ek számára forradalmi újítást jelent az edge környezetekben, mivel hosszabb akkumulátor-élettartama lehetővé teszi a „set it and forget it” (állítsd be és felejtsd el) koncepció alkalmazását, amely kevés helyszíni támogatást igényel az IT munkatársaktól, az adatközpontok szakembereitől vagy a karbantartó személyzettől.

Az Eaton 9PX lítium-ionos UPS zökkenőmentes integrációt kínál a virtuálisgép-központú menedzsmenthez és a katasztrófaelhárításához leállások esetén. A várható élettartama nyolc-tíz év, lényegesen megbízhatóbb a VRLA-üzemű UPS-eknél, valamint kisebb a helyigénye is. Az UPS-t az Eaton Gigabit hálózati kártyájával (Network-M2) együtt is megvásárolhatják, amely biztonságos, hálózatba csatlakoztathatóságot és kompatibilitást biztosít az Eaton távfelügyeleti szolgáltatásával a valós idejű energiafelügyelet és -kezelés érdekében.

A 9PX lítium-ionos UPS már kapható az EMEA-országokban, így Magyarországon is.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)