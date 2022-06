Magyarország egy 20 petaflops kapacitású szuperszámítógép kialakításához és működtetéséhez nyert el mintegy 6 milliárd forint forrást. A Wigner Fizikai Kutatóközpont csillebérci bázisán két-három éven belül megépülő Levente a hazai kutatás-fejlesztés támogatása mellett felpörgeti az ágazatok technológiai megújítását is.

A szuperszámítástechnika kulcsszerepet tölt be a globális versenyképesség biztosításában.

Az Európai Unió ezt felismerve indított nagyszabású programot a közös és tagállami HPC képességek fejlesztésére. Az EuroHPC Közös Vállalkozás jelentős forrásokkal és koordinációval segíti az infrastruktúra korszerűsítését, a technológia széles körű alkalmazását.

A minisztériumi kezdeményezésre idén februárban benyújtott magyar pályázat neves nemzetközi szakértők értékelése alapján nyert el támogatást. A hozzájárulás a projekt értékének és ötéves működtetése költségeinek több mint harmadát fedezi.

A felhívásnak köszönhetően Németországban elkészül Európa első „exa kapacitású” szuperszámítógépe, a Jupiter. Levente mellett másik három, hasonló kategóriájú eszköz létrejöttét segíti a program, ebben a körben a görög Daedalus, az ír CASPIr és a lengyel EHPCPL érdemelt még ki támogatást. A nyerteseknek az Európai Unióval egyeztetve kell lebonyolítaniuk a közbeszerzéseket. Az új HPC kapacitásnak legalább az EuroHPC forrásból finanszírozott hányadát elérhetővé kell tenniük az európai együttműködések számára.

Palkovics László technológiai és ipari miniszter a közlemény szerint elmondta:

„A nemzetközi szinten piacképes, újabb magyar technológiai és ipari fejlesztések alapfeltételeit teremtjük meg a nyáron részben elkészülő Komondorral, és a mostani döntéssel útjára induló Leventével. E beruházásoknak köszönhetően a hazai szuperszámítógépes infrastruktúra összes kapacitása a jelenlegi szint ötvenszeresére nő. A kormány és az OTP együttműködése nyomán speciális képességeink egy mesterséges intelligenciára optimalizált géppel is gyarapodnak, amelynek első hardverelemeit tavasszal adtuk át.

A Levente munkabírásával közel megegyező teljesítményű svájci berendezés az első huszonötbe fér be a naprakész világméretű rangsorban. Bár a fejlődés másutt is rendkívül gyors, az új kapacitásokkal a sereghajtók közül óvatos becsléssel akár a legjobb ötvenbe ugorhatunk előre. A fejlesztés jelentőségét növeli, hogy a szuperszámítógép moduláris technológiát használó felépítése a későbbiekben kvantumszámítógép csatlakoztatását is lehetővé teszi majd.”

