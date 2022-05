A Zalando, Európa egyik vezető online divat- és életmódplatformja most Magyarországon is megnyitotta kapuit a vásárlók előtt, akik ezzel a hazai piac legnagyobb termékkínálatához nyertek hozzáférést. A magyar vásárlók több mint 1700 márka 350 ezernél is több terméke közül válogathatnak az Adidas, a Nike, a Bershka, a Tommy Hilfiger márkától kezdve a Hugo Bosson és a Guessen át egészen Karl Lagerfeld, Michael Kors és a Moschino divatos darabjaiig. A Zalando kínálatában számos olyan márkával találkozhatnak a vásárlók, amelyek korábban nem voltak elérhetők a magyar piacon.

A rendkívül széles választékon túl a vállalat jól ismert kényelmi funkcióit is elérhetővé teszik Magyarországon.

A hazai vásárlók igénybe vehetik az ingyenes házhoz szállítási szolgáltatást, a rendelést követő 100 napig díjmentes termékvisszaküldési lehetőséggel élhetnek,

emellett a vásárlást megelőzően és azután is segítőkész, magyar nyelvű ügyfélszolgálat áll rendelkezésükre, az otthonukban élhetik át a próbafülke élményét.

A GLS-sel való együttműködésnek köszönhetően a vásárlók a rendeléstől számított 3–5 napon belül kézhez vehetik rendeléseiket, akár a házhozszállítást, akár a több mint 1200 átvételi pontból és 250 csomagpontból álló hálózatot választják. A rendelések visszaküldését futár igénybevételével, vagy a több mint 1100 visszaküldési ponton történő leadással is intézhetik.

A helyi magyar márkák és kiskereskedők számára is hatalmas lehetőséget jelent a vállalat magyarországi indulása, hiszen a Zalando partnerprogramján keresztül a hazai vásárlók mellett Európa 24 országában csaknem 49 millió aktív felhasználó részére értékesíthetik termékeiket az online platformon keresztül. A Zalando ezzel kívánja segíteni a helyi márkák és kiskereskedők növekedését, nemzetközivé válását és digitális stratégiájuk megvalósítását.

A Zalando induláskor 25 százalékos kedvezményt biztosító utalvánnyal kedveskedik minden új vásárlójának, ezt követően pedig júniusban és júliusban is szezon végi kiárusítást tart majd.

A cég 2021-ben sikeresen indította el szolgáltatását Litvániában, Szlovéniában, Szlovákiában, Észtországban, Lettországban és Horvátországban.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)