A Magic4 Pro a legújabb Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G mobil platformmal szerelték. Az iparágvezető Qualcomm 7. generációs AI Engine és a Cortex-X2 CPU architektúra támogatásával ultragyors feldolgozási sebességgel büszkélkedhet, miközben magas szintű hatékonyságot biztosít. Az előző generációhoz képest a Magic4 Pro 20%-kal növeli a CPU teljesítményét, 30%-kal a GPU teljesítményét és 300%-kal az AI képességeit. 8 GB RAM-mal és 256 GB tárhellyel van felszerelve, így zökkenőmentes és stabil teljesítményt nyújt.

A valódi zászlóshajó teljesítményt nyújtó készüléket erős Turbo Engine támogatja, amely maximalizálja a chipset képességeit. A Honor OS Turbo X biztosítja, hogy a hardver és a szoftver zökkenőmentesen működjön együtt a gördülékenység, az öregedésgátlás és az energiafogyasztás javítása érdekében. A játékteljesítmény optimalizálása érdekében a GPU Turbo X révén az iparágban elsőként a mobiljátékokba is bevezeti az AI Super Rendering technológiát, amely kivételesen magas képernyőfrissítési frekvenciát és hálózati kapcsolatot biztosít, miközben kevesebb hőt termel és csökkenti a késleltetést, ezzel megfelelően ki tudja elégíteni a gamerek magas játékminőség és vajsima grafika iránti igényét.

Szimmetrikus kialakítás Quad-Curved kijelzővel

A Magic4 Pro a Honor ikonikus, „A múzsa szeme” néven is ismert, szimmetrikus kamerakialakításával, 6,81 hüvelykes LTPO Quad-Curved kijelzővel és ultrakeskeny kávával rendelkezik.

Kijelzője akár 1,07 milliárd színt is képes megjeleníteni, és 100%-ban támogatja a DCI-P3 szabványt, amely a moziban látott élességet, élethűbb színeket, valamint élénkebb játékélményt eredményez. A HDR 10+ videóforrással a HONOR Magic4 Pro képernyőjén megtekintett minden egyes képkocka élénkebb, köszönhetően a nagyobb dinamikatartománynak és a jobb színmegjelenítésnek. Az új generációs LTPO kijelzővel és a MotionSync technológiával a Magic4 Pro intelligens frissítési frekvenciát biztosít 1 Hz és 120 Hz között, amely alkalmazkodik a különböző tartalomstílusokhoz, így biztosítva a nagyobb energiahatékonyságot és a zökkenőmentes szórakozás élményét.

A mobil emellett automatikus és valós idejű SDR-ről HDR-re történő konverziót és megnövelt képkockasebességet biztosít a MEMC technológián alapuló mozgáskompenzációval, így minden típusú tartalom, köztük nagy felbontású videók, csúcstechnológiás grafikák, filmek, játékok esetében magával ragadóbb és hitelesebb élményt nyújt.

A készülék tökéletes választás azoknak, akik hosszú órákat töltenek a képernyő előtt, mivel a készülék 1920 Hz-es PWM-mel rendelkezik, ami az LTPO képernyőknél valaha elért legmagasabb PWM, így minimálisra csökkenti a szem megerőltetését és még gyenge fényviszonyok között is kényelmes használatot tesz lehetővé. IP681 tanúsítvánnyal is rendelkezik, amely hatékony védelmet nyújt a por, eső és víz ellen, és akár azt is kibírja, ha 1,5 m mélységű vízbe merül 30 percig.

Hármas kamera Ultra-Fusion számítógépes fényképezéssel

A Magic4 Pro az iparági mércét egy erőteljes hármas kamerakombinációval teszi magasabbra, amely egy 1/1,56 hüvelykes színes érzékelővel rendelkező 50MP-es széles látószögű kamerát, egy 50MP-es 122 o ultraszéles látószögű kamerát és egy 64MP-es periszkópos telefotó kamerát tartalmaz, mindezt a kategóriájában legjobb Ultra-Fusion számítógépes fényképezés segítségével, amely lehetővé teszi, hogy a készülék nagy felbontású, lenyűgöző tisztaságú képeket készítsen, még távolról is.

A többkamerás számítógépes fényképezés lehetővé teszi a fúziót a teljes gyújtótávolság-tartományban, kiváló képalkotási képességeket biztosítva. Az 50 megapixeles nagylátószögű kamera és az 50 megapixeles ultraszéles kamera 65%-kal növeli a kép élességét és tisztaságát a számítógépes fényképezés segítségével. A fúziós számítógépes fényképezés alkalmazása után a széles kamerával a 64MP-es periszkópos telefotó kamera 3,5x optikai zoomot és 100x digitális zoomot biztosít, tovább növelve a kép élességét és tisztaságát 160%-kal.

Videófelvétel közben is nagy lépést tesz előre. A Honor Dual Chain Computational Photography and Videography algoritmus segítségével a Magic4 Pro valóban kiváló minőségű képeket képes készíteni videók készítése közben, amelyet nem korlátoz a videófelvétel minősége, ahogy az más okostelefonoknál megszokott.

Mozifilm minőségű videózás a Magic-Log Movie Masterrel

A filmes minőségű felvételeket kínáló Magic4 Pro a Magic-Log Movie Master és az AI Film Effects funkcióval az iparágban elsőként kínál 10 bites Log 4K videófelvételt 60fps (képkocka/másodperc) sebességgel, ezzel egy másik iparági mércét is megdöntve.

A professzionális minőségű filmek készítéséhez általánosan használt Log formátum lehetővé teszi, hogy a felhasználók videóik megjelenését filmszerű színtónusokkal, HDR tisztasággal javítsák. A Cinematic 3D LUT (Look Up Table) képességekkel felszerelt Honor Magic4 sorozat a Magic-Log formátummal segít a felhasználóknak, hogy videóikat filmekhez illő, kiváló színárnyalatokkal szerkesszék, így a kezdő alkotók hollywoodi stílusú színeket és hangulatokat varázsolhatnak tartalmaikba.

Nagy teljesítményű 100W-os vezeték nélküli töltés

A telefon rendkívül nagy, 4600mAh kapacitású akkumulátorral rendelkezik, amely a Honor legerősebb SuperCharge kombinációjával biztosítja az ultrahosszú akkumulátor-üzemidőt és az egész napos online kapcsolatot. A 100W-os vezetékes HONOR SuperCharge funkcióval a Magic4 Pro mindössze 30 perc alatt 100%-os töltöttségre töltődik fel. Szintén elsőként támogatja a 100W-os vezeték nélküli Honor SuperCharge technológiát, amely mindössze 15 perc alatt 60%-os töltöttségre tölti fel a készüléket.

A fekete mellett a Magic4 Pro vadonatúj, lenyűgöző ciánkék színben is elérhető 469 990 Ft-os áron. Előrendelési ajánlata mától június 6-ig elérhető, melynek keretein belül minden okostelefon mellé egy Honor Watch GS 3 okosóra is jár.

Bemutatták a vadonatúj HONOR Watch GS 3 okosórát

A Watch GS 3-at hagyományos mechanikus órák ihlették. Az elegáns és stílusos dizájnt sugárzó, minőségi anyagok, például 316L rozsdamentes acél felhasználásával készült órát úgy tervezték, hogy egész nap kényelmesen viselhető legyen, súlya mindössze 44 g, mérete pedig 10,5 mm.

Új, nyolccsatornás PPG (fotopletizmográf) érzékelő modullal rendelkezik, amely pontos optikai jeleket érzékel. A Watch GS 3 az AI Heart Rate Monitoring Engine-nel együtt, amely több algoritmust kombinál az edzés közbeni zajok kiküszöbölésére, jelentősen javítja a pulzusmérő funkció pontosságát, lehetővé téve, hogy a felhasználók jobban nyomon követhessék egészségi állapotukat.

A több mint 100 edzésmódot támogató Watch GS 3 pontos útvonal-követési képességekkel is rendelkezik, és a beépített L1/L5 kettős frekvenciájú GNSS (globális navigációs műholdrendszer) előnyeit is kihasználja futás, kerékpározás vagy túrázás közben.

A Honor Watch GS 3 éjfekete színben 89 990 Ft-os áron érhető el.

Honor X7

A mobil rendkívüli 5000mAh akkumulátorral büszkélkedhet, amely hosszú akkumulátor-üzemidőt biztosít, így a felhasználók akár 20 órányi online videóstreaminget vagy 49 órányi telefonhívást is élvezhetnek egyetlen töltéssel.

A kivételes akkumulátorkapacitással a HONOR X7 lehetővé teszi, hogy a felhasználók egész napjukat eltölthessék anélkül, hogy aggódnának az okostelefonjuk lemerülése miatt.

Az X7 a Honor nagy teljesítményű technológiáját hozza el a hazai okostelefon-felhasználóknak: 22,5 W-os Honor Wired SuperCharge funkcióval rendelkezik, amely mindössze 10 perc alatt három órányi online videólejátszást tesz lehetővéi, így a felhasználók gyorsan feltölthetik készüléküket.

6,74 hüvelykes, kényelmes fogású FullView kijelző

A Honor X7 47 fokban hajlított testtel mindössze 8,62 mm vékony, így tökéletesen illeszkedik a tenyérbe. A 6,74 hüvelykes FullView folyadékkristályos kijelzővel (LCD) felszerelt X7 16,7 millió színt jelenít meg, így élethű látványt nyújt, amely ideális filmnézéshez, fényképek böngészéséhez vagy játékhoz.

Akár 90 Hz-es képernyőfrissítési frekvenciája jobb megjelenítési minőséget ad, és lehetővé teszi, hogy a felhasználók gördülékeny, valósághű és akadásmentes grafikát élvezhessenek a képernyőn, zökkenőmentes görgetés mellett.

A fejlett szemvédő funkciókkal, többek között az alacsony kékfény-kibocsátást igazoló TÜV Rheinland tanúsítvánnyal rendelkező, eBook mód és sötét mód funkciókkal ellátott X7-tel kényelmesebb az olvasás és böngészés, különösen gyenge fényviszonyok mellett.

Qualcomm Snapdragon 680 mobil platform hajtja, egy 6 nm-es, fejlett, nyolcmagos processzor, amelyet úgy terveztek, hogy kiváló, energiatakarékos teljesítményt biztosítson.

A célzottan sokrétű multimédiás használatra tervezett processzor 25%-kal növeli a CPU teljesítményét és 10%-kal a GPU teljesítményét az elődjéhez képest, erőteljes sebességet és szinte végtelen hang- és videólejátszást kínálva. Az X7 12%-kal csökkentett energiafogyasztással biztosítja, hogy a felhasználók egész nap élvezhessék a szórakoztató funkciókat lemerülés nélkül.

Az X7 felszereltségének része a RAM Turbo (4GB+2GB), a Honor saját technológiai megoldása, amely a flash memória egy kis részét a RAM-ba helyezi át. Ez a technológia a háttéralkalmazások tömörítésével bővíti a RAM-tárhelyet, és megakadályozza, hogy a háttérfolyamatok leálljanak, amikor a felhasználók alkalmazást váltanak, így biztosítva, hogy a felhasználók videóhívást fogadjanak és üzenetet írjanak, miközben az alkalmazások továbbra is futnak a háttérben.

Robusztus négyes kamerakombinációval büszkélkedhet, amely egy 48 megapixeles ultratiszta főkamerából, egy 5 megapixeles nagy látószögű kamerából, egy 2 megapixeles érzékelős makrókamerából és egy 2 megapixeles érzékelős bokékamerából áll.

Az X7 támogatja az 1080P videofelvételt 1920*1080 pixeles felbontással. A 48 megapixeles ultratiszta főkamerát intelligens több képkockás szintézisalgoritmus támogatja, amely még gyenge fényviszonyok között is tiszta részleteket mutat a fényképeken. Az f/2.2 rekeszértékkel rendelkező 5MP-es széles látószögű kamera lehetővé teszi, hogy a felhasználók könnyebben és kényelmesebben egyszerre több elemet megörökítsenek a képen. A 2M érzékelős makrókamerával a felhasználók apró részleteket rögzíthetnek, míg a 2M érzékelős bokékamera kellemes portrékat készít, a kép középpontjaként a témát életre keltve.

Három izgalmas színben – Éjfekete, Óceánkék és Titánezüst – kapható május 23-tól 84 990 Ft-os áron.