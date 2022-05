A budapesti Széna- és Szent Gellért térre telepített növényinstalláció most a világ egyik legrangosabb reklámversenyén, a CLIO-n kapott bronz elismerést, „Use of Music in Experience” kategóriában.

A földlabdás élőnövényekkel, többek között borostyánnal, csarabbal és erdei mohával díszített megállókban szonifikációs technológia segítségével növények biorezgéseiből generált zene szólt.

A kezdeményezést az 1960 óta rendszeresen megrendezett, New York-i székhelyű CLIO-n díjazta a nemzetközi szakértőkből álló zsűri, amely több tízezer munka közül választotta ki a legjobbakat.

A CLIO elismerése mellett a kampány a The One Show nemzetközi megmérettetés két kategóriájában is bejutott a legjobbak közé. A kampány nemcsak alapötletében, de technikai megvalósításában is bravúros megoldásokra épített.

A kezdeményezést hamar megszerették a fővárosiak, és nemcsak a budapestiek, de a külföldiek figyelmét is felkeltette. Az egy hónap alatt, amíg üzemeltek a villamosmegálló-oázisok, többszázezer közlekedő csodálkozott rájuk, valamint a hazai szaksajtó mellett a világ több pontján is felfigyeltek rá, így többek között brit, perui és nemzetközi lapok is beszámoltak róla.

Az akció a közösségi médiában is kiemelten nagy érdeklődést generált: a kampány üzenetei Facebookon és Instagramon több mint 550 ezer embert értek el, ezen túl további 53 ezer TikTok felhasználó találkozott velük, míg a kapcsolódó PR-aktivitások több mint 4 millió emberhez jutottak el.

A végeredmény nemcsak látványos és természetközeli, hanem egyben zenei élményt is nyújtott, amelyet – most felvételről – meghallgathatunk.

A kampányt összefoglaló videót ezen az oldalon lehet megnézni.