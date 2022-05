Sony Xperia 1 IV

A Sony bejelentette az új Xperia 1 IV okostelefont, amelyet kifejezetten azok számára fejlesztettek ki, akik a legmodernebb okostelefon-technológiára vágynak, beleértve a csúcsminőségű képalkotást, a magasabb szintű játékképességet és az erős hangfunkciókat, mindezt egy kompakt és modern kialakításban ötvözve.

A készülék tudja a legfejlettebb videó- és fotós funkciókat 4K 120 képkocka/másodperc sebességű lassított videofelvételi lehetőséggel az összes objektívre, zökkenőmentes játékstreaminggel és magával ragadó zenehallgatással ötvözve.

• A 85-125 mm-es objektív a világ első valódi optikai zoomobjektívje 120 képkocka/másodperces olvasási sebességű képszenzorral mindhárom objektívhez, a legfontosabb pillanatok rögzítéséért

• Filmszerű videós önkifejezési lehetőségek 4K 120fps minőségben, akár 5-szörös lassítással

• Valós idejű Eye autofókusz (AF) és 20fps AF/AE sorozatfelvétel HDR-ben mindhárom objektívnél, szín- és kontrasztgazdag képeket biztosítva

• „Videography Pro” és Külső monitor funkciók az élő közvetítéseknél

• A 120 Hz-es kijelző egyedülálló grafikai teljesítményt, a 240 Hz-es nagysebességű érintésérzékelés pedig a játék tökéletes vezérlését teszi lehetővé a gamerek számára

• „Game Enhancer” játéksegítő funkcióval finomhangolható a kép- és hangminőség, és a valós idejű tartalommegosztás is elérhető

• 50%-kal fényesebb HDR kijelző 4K 120Hz minőséggel és valós idejű HDR funkcióval

• Továbbfejlesztett Full-stage sztereó hangszórók és kiváló minőségű hangfelvétel a Music Pro funkció segítségével

• Erőteljes, hosszú élettartamú 5000 mAh akkumulátor a hosszabb használathoz, Snapdragon 8 Gen 1 mobil platformmal és Corning Gorilla Glass Victus üveggel

• Műanyagmentes csomagolás, a korábbi modellekhez képest 50%-kal kisebb csomagmérettel, töltő és kábel tartozékok nélkül

• Egységenként akár 36%-kal csökkentett CO2 kibocsátás, a hagyományos méretű csomag szállításához képest

Az Xperia 1 IV három objektívvel rendelkezik: egy 16 mm-es ultraszéles, egy 24 mm-es széles és egy új, egyedülálló, 85-125 mm-es valódi optikai teleobjektívvel, hogy az alkotók különböző tartalmak széles választékát készíthessék el.

Mindhárom objektív 12 megapixeles „Exmor RS for mobile” képszenzorral rendelkezik, 120 kép/másodperc maximális olvasási sebességgel, amely akár 4K 120fps minőségű rögzítést és 5-szörös lassítású videófelvételt, valamint Real-time Eye AF és a Real-time tracking állóképek készítését is lehetővé teszi mindhárom objektív esetében. Az Xperia 1 IV a 3D iToF érzékelő segítségével a mélységinformációt és az AI (mesterséges intelligencia) alapú témaérzékelést is ötvözi a precíz és pontos AF és érzékelés érdekében, akár gyenge fényviszonyok mellett. Mindemellett ZEISS optikával rendelkezik, amit kifejezetten az Xperia okostelefonhoz kalibráltak, és aminek speciális ZEISS T bevonata hozzájárul a pontos megjelenítéshez és a kontraszthoz a tükröződések csökkentésével az összes hátsó kamera lencséjénél.

Az előlapi kamera 12MP-es „Exmor RS™ for mobile” képszenzorral rendelkezik, amely nagyobb, mint az előző modellé. Ez teszi lehetővé a zajcsökkentést a sötét helyeken, valamint a szelfi felvételek készítését 4K HDR-ben.

Az Xperia 1 IV páratlan videófelvételi lehetőségeket biztosít. A Sony a közvetlen visszajelzések alapján fejlesztette a „Videography Pro” funkciót, amely egy funkcióban foglalja össze a videózáshoz szükséges beállításokat. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén módosítsák az olyan beállításokat, mint a fókusz, az expozíció és a fehéregyensúly – akár felvétel közben is. A felhasználók akár 5-szörös sebességgel rögzíthetnek és játszhatnak le gyors mozgású jeleneteket és lassított felvételeket, köszönhetően annak, hogy a készülék mindegyik objektívje 4K HDR 120fps sebességű videót tud rögzíteni. A zökkenőmentes, rázkódásmentes képanyag rögzítése minden eddiginél könnyebb a legújabb Optical SteadyShot és FlawlessEye funkciókkal. Az Xperia 1 IV támogatja az Eye AF technológiát és a tárgykövetést is a videókhoz, így a készítő élesen fókuszálhat a témára, és több időt tölthet a felvétel komponálásával.

A Sony legújabb okostelefonja multi-frame felvételkészítést is lehetővé tesz, így a videók szélesebb dinamikatartományban rögzíthetők a felbontás csökkenése nélkül. Ezenkívül az Xperia 1 IV lehetővé teszi a zökkenőmentes zoomolást az ultraszéles látószögű és a teleobjektív perspektívák között, ami még nagyobb kreatív szabadságot biztosít.

Élőben bárhol, bármikor

Az Xperia 1 IV úgy javítja az élő közvetítés minőségét, hogy közben leegyszerűsíti magát a folyamatot. A készülék „Eye AF” és „Object Tracking” funkciói elérhetőek az élő közvetítés során is, a Videography Pro használata közben. Alternatívaként a felhasználók kiváló minőségű videót streamelhetnek egy kompatibilis Alpha fényképezőgép használatával, miközben az Xperia 1 IV-t külső monitorként használják, illetve a Sony Vlog Monitorral párosítva a felhasználók a hátsó kamerák használatával még nagyobb felbontású tartalmakat is közvetíthetnek élőben.

Fotózás az Alpha fényképezőgépek technológiáival

A lenyűgöző képalkotás érdekében az Xperia 1 IV a továbbfejleszett optikai teleobjektívet gyönyörű bokeh-vel és fejlett autofókusz technológiával ötvözi. Mindhárom objektívnél lehetséges a Real-Time Eye AF és a 20 képkocka/másodperc sebességű sorozatfelvétel AE (automatikus expozíció)/AF HDR-rel, hogy emberekről és állatokról egyaránt tökéletes portrék készülhessenek, még gyorsan mozgó alanyok és kihívást jelentő felvételi körülmények esetén is. Emellett az Xperia 1 IV az AI fehéregyensúlyt használja a színek rögzítéséhez és korrigálásához a kihívást jelentő fényviszonyok mellett, ezzel elérve az élethű eredményt.

A Sony a hivatalos közleményében nem adott árat a június közepétől kapható készülékről – a pletykák 539 999 ezer forintról szólnak.

Xperia 10 IV

A Sony bejelentette a barátságosabb árú új Xperia 10 IV okostelefont, amelyet a nagyméretű akkumulátor koncepciója nyomán fejlesztettek ki a Sony egyedülálló technológiáinak integrálásával, mindezt ultrakönnyű, kompakt kialakításban. Az Xperia 10 IV egy kivételes középkategóriás mobiltelefon, melynek tervezése során a javított teljesítmény, a minőség és a hordozhatóság volt szem előtt.

• A világ legkönnyebb 5G okostelefonja 5000mAh csúcsminőségű, nagy kapacitású akkumulátorral

• Optikai képstabilizátor (OIS) a tiszta, kevésbé elmosódott fényképek és videók érdekében

• Javított kamerateljesítmény:

◦ Automatikus HDR felvételek készítése alacsony megvilágítás mellett

◦ Továbbfejlesztett éjszakai üzemmódú felvételkészítés kiváló zajcsökkentéssel

◦ Tiszta digitális zoom szuperfelbontással

◦ Mesterséges intelligencia által támogatott lenyűgöző szelfik

• Megnövelt fényerő, mely fokozza a 21:9-es OLED-kijelző szépségét

• Magával ragadó hangzás a 360 Reality Audio és a 360 Reality Audio Upmix segítségével

• Strapabíró „Corning Gorilla Glass Victus”, mely növeli az IP65/68 vízállóságot, hogy a középkategóriás Xperia még tartósabbá váljon

Nagy, erős teljesítményű akkumulátor egy könnyű, kézbe illeszkedő készülékben – az Xperia 10 IV az egész napos akkumulátor- és a gyors teljesítményt ötvözi. Ez a világ legkönnyebb 5G-s okostelefonja, amely nagy kapacitású, 5000 mAh-s vagy annál nagyobb akkumulátorral rendelkezik, így biztosítja a szükséges energiát ahhoz, hogy az Xperia 10 IV készüléket hajnaltól alkonyatig és azon túl is élvezettel használják. Az Xperia adaptív töltési technológiájának köszönhetően a felhasználóknak akár három év használat után is maximálisan megbízható marad az akkumulátor élettartama. Ennek működése során az eszköz a töltés közben figyeli az akkumulátort, hogy az ne legyen túlterhelt, így az képes hosszabb ideig egészséges maradni.

A mindössze 161 grammos Xperia 10 IV pehelykönnyű és egyszerűen kezelhető fényképezés, videókészítés, játék, böngészés, SMS írás vagy telefonálás során egyaránt. A keret magasságának és szélességének 1 mm-rel való csökkentése természetesen kényelmes, 67 mm széles, kézre illeszkedő kialakítást eredményez. Az IP65/68 víz- és porállósággal rendelkező Xperia 10 IV készüléket a mindennapi életre tervezték, így gondtalanul használható futás vagy medence melletti pihenés alkalmával is. Az Xperia 10 IV kijelzője Corning Gorilla Glass Victus üvegből készült. A strapabíró Gorilla Glass javulást hoz mind a leejtés, mind a karcolás terén. A Snapdragon 695 5G mobil platform könnyedén kezeli az összes alkalmazást, filmet, játékot és egyéb szórakoztató terméket, nagy teljesítmény és energiahatékonyság mellett a kiváló ráhangolódás érdekében.

A három objektíves kamerával és a számos hasznos fényképező- és videófunkcióval az élet megörökítése még soha nem volt ilyen egyszerű. Az adódó lehetőség alkalmával az Xperia 10 IV segít abban, hogy a felhasználó elsőre a megfelelő felvételt készíthesse el a Superior Auto támogatásával, amely környezeti feltételeket és alanyt felismerő technológiát használ. Az Xperia 10 IV ezután automatikusan kiválasztja az ideális beállításokat, köztük az ISO-t és a zársebességet a legjobb felvétel elkészítése érdekében. A három különböző – 16, 27 és 54 mm-es – objektívvel valamennyi típusú fényképezés elérhetővé válik.

Fényképezéskor, különösen este vagy gyenge fényviszonyok között, a kéz legkisebb mozgása is elmosódást okozhat a képen. Az Xperia 10 IV készülékkel azonban az optikai képstabilizáló technológiának köszönhetően még gyenge fényviszonyok között is elmosódás-mentes képeket lehet készíteni. Az eszköz a több fény befogásának köszönhetően hosszabb zársebességet is lehetővé tesz a zajmentes felvételek készítéséhez. Az optikai képstabilizátor (OIS) nem csak a fényképeknél, hanem a videóknál is működik. A menet közbeni videókészítésnél az egyedülálló Optical SteadyShot technológia és a hibrid képstabilizátor biztosítja, hogy a felvétel rázkódásmentesek és minél kevésbé elmosódottak legyenek.

Gyönyörű részletesség és kevesebb zaj gyenge fényviszonyoknál

A rossz fényviszonyok között készült fényképeknél a világos területek gyakran túlvilágítottnak, a sötét területek pedig elsötétítettnek tűnnek, így a részletek elvesznek. Az Xperia 10 IV azonban képes ezt felismerni, és automatikusan HDR-ben fényképez, így minden apróbb elemet kivételes tisztasággal ad vissza. A továbbfejlesztett éjszakai móddal pedig még tisztább felvételek készíthetők. Éjszakai vagy gyenge fényviszonyok mellett történő felvételek készítésekor a képminőséget gyakran negatívan befolyásolhatja a vizuális zaj. Az Xperia 10 IV azonban javította a képminőséget az éjszakai módban a RAW-képadatok belső feldolgozásának felhasználásával.

Távoli alanyok fényképezése esetén egy okostelefon teleobjektívjével és digitális zoom segítségével a kép felbontása szemmel láthatóan romlik. Az Xperia 10 IV szuperfelbontású zoom funkciójának köszönhetően azonban még nagy gyújtótávolságnál is tiszta képek készíthetők. Szelfi készítésénél, különösen beltérben vagy rossz fényviszonyok között a hagyományos kamerák automatikusan megpróbálják csökkenteni a zajt, így a haj, a szemöldök és a szempillák részletessége elveszik. Az Xperia 10 IV-ben alkalmazott mesterséges intelligencia technológia nyomán a szelfifotók tisztasága feljavul.

Kivételes képminőség a nagy kontrasztú OLED kijelzőn

Az Xperia 10 IV gyönyörű, 6,0 hüvelykes, 21:9-es méretarányú, széles OLED-kijelzővel büszkélkedhet, amelyen nincs bevágás vagy kameranyílás, amely akadályozná a látványt, ezáltal a filmekben, játékokban és más dolgokban is könnyebb elmerülni. A 21:9 széles OLED-kijelző még az előző modellhez képest is 15%-kal fényesebb, lélegzetelállító képeket ad vissza élénk színekkel és valódi fekete tónussal. A Sony sokéves televíziós szakértelmére támaszkodó, egyedülálló TRILUMINOS DISPLAY for mobile funkció, valamint a videókép-optimalizálás fokozza a kijelzőben a filmnézéshez és a kiváló, élénk képek reprodukálásának képességét.

A 21:9-es képernyő könnyedén ketté választható, az ablakok pedig egymás alá és fölé is képesek illeszkedni – ez a kialakítás tökéletes a böngészéshez és a videónézéshez egyaránt. A többablakos üzemmódban gyorsan lehet válogatni a legutóbb használt és az ajánlott alkalmazások, így még könnyebben elérhetők a kívánt alkalmazások a felső és az alsó ablakban.

A júniustól kapható készülék ára hivatalosan szintén nem ismert – állítólag 189 990 forintba fog kerülni.