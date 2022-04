Kínos lehet, ha a lezáratlanul hagyott okostelefonunk keresési előzményei között más megpillantja azt, ami csak rá tartozik. Még az is bosszantó lehet, ha életünk párjának mutatunk valamit, elfelejtve, hogy a neki szánt ajándék utáni kutatásunk nyomai is ott virítanak majd előtte.



Az ilyen meglepetések elkerülésére a legegyszerűbb például a régi motoros DuckDuckGo innen letölthető, ingyenes keresőjét használni. A DuckDuckGo nem jegyez meg semmit, nem gyűjt adatbázist a személyes adatainkból, s minden keresésünket azonnal „elfelejti”. Viszont a tudása sajnos soványabb a Google-énál.



A Google-nél is bekapcsolható a keresési előzmények törlése a Google-fiók/Kereső-előzmények/Automatikus törlés opcióval – így azonban egyszer s mindenkorra lemondunk az előzményeinkről.



Most ért ide, a hazai androidos felhasználók többségének (az iPhone-t használók már tavaly megkapták) a készülékére a Google még márciusban belengetett új funkciója:

egyetlen érintéssel lehet törölni az utolsó 15 perc keresési előzményeit.Ezt használva a nem bizalmas kereséseink megmaradhatnak, s ha elfelejtettük volna, hogy mi is volt az a fontos kérdés, amire délelőtt annyit kerestünk, azt továbbra is megtaláljuk.

Mások szeme elé nem való kereséseinket a Google fiókunkban „A legutóbbi 15 perc törlése” opcióra bökve eltüntethetjük.



Természetesen továbbra is lehetőségünk van nagyobb léptékben törölni az előzményeinket: a Google-fiók/Kereső-előzmények opció alatt beállíthatjuk az elmúlt 3, 18 vagy 36 hónap előzményeinek törlését.

Az alkalmazásban egy adott időszakra, napra vagy tevékenységi körre vonatkozóan is lehet törölni. Persze az internet szolgáltató, munkahelyi készülék esetén indokolt esetben a munkáltatónk, és többek között a felkeresett weboldalak továbbra is bőszen jegyzetelhetnek.