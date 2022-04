Magyarországról az IVSZ - Szövetség a digitális gazdaságért csatlakozott az IT Fitneszteszt online felmérési projekthez. Ennek keretében Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban élő diákok és fiatal felnőttek digitális készségeit fogják feltérképezni minden korábbi kutatásnál átfogóbb módon.



A négy országban zajló projekt elsődleges célja az, hogy kiderítse, mennyire fejlett digitális készségekkel rendelkeznek a V4-országok diákjai. A felmérés készítői kifejezetten a mindennapi munka, ügyintézés során szükséges készségeket vizsgálják a projekt keretében, nem pedig az iskolai informatikaórák tananyagát kérik számon a kitöltőkön.



A felmérés hitelesített része Magyarországon április 6. és július 31. között zajlik, de ezt követően is tesztelhetik magukat az érdeklődők az IT Fitneszteszt honlapján – hangzott el az IVSZ SMART konferencián, ahol egy külön Fireside chat beszélgetést szerveztek az IT Fitnesztesztről a projekt szlovák koordinátora, a Digitálna Koalícia SK főtitkára, Andrej Bederka részvételével.



Bederka a SMART-on elmondta, hogy a V4-országokban elvégzett kompetenciateszt eredményei idén év vége felé lesznek elérhetőek: a négy országban zajló, egységes lebonyolítás révén az IT Fitneszteszt megalapítása óta idén először az eredmények régiós összevetésére is mód nyílik majd.



A teszt kitöltése nagyjából 45-60 percet vesz igénybe. Az 50 százaléknál jobb eredményt elérő diákok, tanárok és speciális feltételeket teljesítő oktatási intézmények nyereményjátékban vesznek részt, ahol értékes ajándékokra számíthatnak. A legszerencsésebb diák fődíjként például egy Xbox konzolt kap, egy szerencsés iskola pedig egy Maker's Red Box alkotópedagógiai csomagot nyerhet meg. A fődíjakon kívül további értékes nyereményekért is versenybe szállhatnak a diákok, a tanárok és iskoláik.



Az első IT Fitnesztesztet Szlovákiában rendezték meg 10 évvel ezelőtt, idén viszont első alkalommal az összes visegrádi országban egységesen végzik el a felmérést. A tesztet a magyar mellett lengyel, cseh, szlovák, illetve angol nyelven is elvégezhetik az érdeklődők az IT Fitneszteszt oldalán való regisztrációt követően.



A felmérés Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormányainak társfinanszírozásával valósul meg, Stratégiai Támogatás révén a Nemzetközi Visegrádi Alapból. Az Alap küldetése, hogy fenntartható regionális együttműködések kialakítását célzó kezdeményezéseket támogasson Közép-Európában.



Gyakorlati készségeket tesztelnek



Mivel az IT Fitneszteszt elsősorban a gyakorlati ismeretekre fókuszál, ennek megfelelően összetett, gondolkodást igénylő kérdéseket tartalmaz az általános, a kitöltőre vonatkozó demográfiai kérdéseken felül. Külön 20 kérdéses online feladatsor készült az általános iskolák felső tagozatos diákjainak, míg a középiskolásoknak és egyetemistáknak egy fokkal összetettebb, 25-ös kérdéssort kell majd megoldaniuk. A középiskolai kérdőívet nem csak diákok, hanem bárki kitöltheti, aki kedvet érez ahhoz, hogy 25 összetettebb feladatot digitális készségei segítségével megoldjon.



A kérdések az internethasználat, az IT biztonság, a csoportmunka-szoftverek és közösségi hálózatok, illetve az irodai alkalmazások témakörét érintik. A kitöltők a válaszok beküldését követően a rendszertől egy elektronikus tanúsítványt kapnak arról, hogy elért eredményeik alapján milyen szintűek ezeken a területeken az ismereteik, illetve esetleg milyen témákban lenne szükségük fejlesztésre, gyakorlásra.



Ezért kell megismeri országos szinten a digitális készségeket



Az Európai Unió tagállamainak digitális fejlődését nyomon követő és összehasonlító Digitális Gazdaság és Társadalom Index (DESI) 2021-es adatai szerint Magyarország a megelőző évhez képest két helyet rontott, és a 27 uniós tagállam között a 23. helyen áll. Bár Magyarország a szélessávú infrastruktúra terén az európai élvonalba tartozik, a humán tőke tekintetében már csak a 22. helyen áll a tagállamok között, és jóval az uniós átlag alatt teljesít.



A legalább alapvető digitális készségekkel rendelkező emberek aránya itthon jóval az uniós átlag alatt maradt (49%, szemben az uniós 56%-kal), és a legalább alapvető szoftverkészségek is szerénynek mondhatók. A 16-74 év közötti lakosságnak csupán egynegyede rendelkezik alapszintűnél magasabb digitális készségekkel, ami elmarad az uniós átlagtól (31%).



„A mindennapi munkavégzéshez szükséges digitális készségek ma már a nem informatikai munkakörökben is elengedhetetlenek, hiszen minden létező iparág digitalizációja folyamatban van. Az IT Fitneszteszt olyan fontos mérföldkő itthon is, amelynek eredményei elősegíthetik azoknak a szak- és fejlesztéspolitikai javaslatoknak a kialakítását, amelyek révén Magyarország, illetve a visegrádi országok a digitális fordulat nyerteseivé válhatnak” – kommentálta a felmérés indulását Tajthy Krisztina, az IVSZ főtitkára.



Tavaly szeptemberben az IVSZ az Összefogás a Digitális Magyarországért nevű kezdeményezést hívta életre, amelynek keretében a gazdasági szektor és a hazai digitális ökoszisztéma összes szereplőjét – saját tagvállalatai mellett a hazai kis-, közép-, és nagyvállalatokat, diákokat, pedagógusokat, munkavállalókat, szakpolitikusokat – a digitális fordulat végrehajtására, és közös cselekvésre hívta kiáltványában.