A vállalat Képernyők mindenkinek! jövőképéhez kapcsolódó új technológiákat mutatott be a 2022-es kínálatában, amelyek a televíziókat és más kijelzőket állítják a csatlakoztatott életmód középpontjába.

Neo QLED 8K: A Quantum Mini LED technológiának és a legújabb 8K Neural Quantum Processzornak köszönhetően a Samsung 2022-es Neo QLED 8K modelljei továbbfejlesztett neurális hálózattal, még pontosabb, 14 bites kontrasztleképezéssel és MI alapú okos felskálázással érkeznek, így az eddigi legrészletesebb képalkotás és színleképezés érhető el. Az új Smart Hub felhasználói felülettel egyetlen kezdőképernyőn érhető el minden okos megoldás és tartalom, így a tévé képernyője a csatlakoztatott életmód kezdőoldalává válhat.

Gaming: A 2022-es termékcsalád több olyan jellemzővel és funkcióval is rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a kiváló játékélményhez. A négy, HDMI 2.1 technológiát támogató port, a Motion Xcelerator Turbo Próval ellátott 4K 144Hz-es frissítés, a Szuper ultraszéles játék nézet és a Játéksáv még látványosabbá és hozzáférhetőbbé teszik a játékot.

Lifestyle TV modellek: A Samsung díjnyertes Lifestyle TV portfóliója a legújabb technológiákkal és okosfunkciókkal érkezik a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében. Az olyan különleges megoldásokkal, mint a Szemkímélő mód és az Intelligens kalibráció, a felhasználók életstílusához és mindennapi igényeihez alakítható az élmény, az új kiegészítőkkel pedig teljesen személyre szabható a tévézés.

Hangzás és hangeszközök: A Samsung 2022-es hangeszközei a legújabb hardver- és szoftverfrissítéseknek köszönhetően szinte tökéletes összhangban működnek a tévével, így lenyűgöző Dolby Atmos hangzás érhető el velük. A Samsung legújabb hangprojektorai, mint az új Ultra Slim Hangprojektor, az S sorozat készülékei, és a Sound Tower termékcsalád tagjai prémium élményt tesznek lehetővé helytől és környezettől függetlenül.

Fenntarthatóság a középpontban: A Samsung célja, hogy 2022-es kínálatában rendszerszinten csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását, megkönnyítse a termékek újrahasznosítását, valamint a gyártási folyamat és a készülékek használatának környezeti terhelését is minimalizálja. Az új Napelemes távirányító a környezeti fényből és rádiófrekvenciából is képes energiát nyerni, emellett a 2022-es termékcsalád egy továbbfejlesztett csomagolásban érkezik, amelyekhez a vállalat nem használ kapcsokat és 90 százalékkal csökkenti a felhasznált tinta mennyiségét is.