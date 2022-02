Az OPPO Research Institute nulla fogyasztású kommunikációval foglalkozó fehér könyve felvázolja a zero power rendszerek alapelveit, legfontosabb alkalmazási területeit, valamint a technológia előtt álló legnagyobb kihívásokat.

A zero power eszközök akkumulátormentesek, kompaktak, és alacsony fogyasztásúak

A hordozható elektronikai eszközök többsége jelenleg akkumulátort használ áramforrásként, és bár az elmúlt évek során a technológia jelentős fejlődésen ment keresztül, továbbra is számos probléma merül fel a nagy méretek, a magas gyártási költségek, az általános élettartam és környezeti hatások tekintetében. Az ultra alacsony, vagy nulla energiaigényű zero power technológiák esetében nincs szükség beépített áramforrásra, így kompaktabb, hosszabb élettartamú és kisebb ökológiai lábnyommal rendelkező eszközök tervezése válik lehetővé.

Ezek a tulajdonságok új fejlesztéseknek engednek teret az olyan alkalmazási területeken, mint az ipar, a mezőgazdaság, az egészségügy, a kereskedelem, az intelligens otthonok, vagy a hordható eszközök, de például fontos szerepet játszhatnak jövőben a vándormadarak vonulásának nyomon követésében is.

A zero power eszközök akkumulátormentesek, kompaktak, és alacsony fogyasztásúak

„A modern távközlési ipart meghatározó technológiák fejlődése során eddig mindig a nagyobb adatátviteli sebesség elérése volt a cél, azonban most úgy gondoljuk, hogy a hálózatok következő évtizedben megjelenő generációi elsősorban a felhasználói funkcionalitás és a fenntarthatóság területén jelentenek majd előrelépést. A zero power technológia az egyik fő fókuszterületünk, amikor a 5G/6G technológiák fejlesztésével foglalkozunk, mivel lehetőséget kínál az elektronikai gyártók számára, hogy termékeikből eltávolítsák az akkumulátorokat egyszerre csökkentve ezzel költségeiket és a környezeti hatásukat is” – mondta Henry Tang, az OPPO vezető 5G kutatója.

Bár a passzív kommunikációs technológia már ma is létezik a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) formájában, ez számos olyan hátránnyal rendelkezik, mint például az alacsony hatósugár és a kis rendszerkapacitás. Ez jelentős kihívásokat jelent, amikor az RFID-technológiát olyan speciális vagy összetett alkalmazásokban alkalmazzák, mint például az ipari szenzorhálózatok.

Ezzel szemben zero power eszközök TV tornyok, az FM rádiótornyok, cellás bázisállomások és a WiFi hozzáférési pontokból sugárzott környezeti rádiójeleket gyűjtenek be, majd a visszaszórásnak nevezett folyamat során kifelé is továbbítják azokat.

A tanulmány szerint a zero power kommunikációs rendszerek olyan keretrendszerekben építhető ki, amely a cellás kommunikációt, a sidelink kommunikációt vagy egy hibrid rendszerben egyszerre mindkettőt használja. A cella alapú zero power rendszerek költségei viszonylag magasak, elsősorban az ipari szenzorhálózatok támogatására alkalmasak, valamint olyan alkalmazási területeken, ahol például eszközöket szélsőséges környezetben kell telepíteni. A sidelink alapú megközelítés jobban megfelel az alacsony költségű, kis hatókörű kommunikációnak, ami ideálissá teszi hordható vagy intelligens otthoni eszközök esetében történő alkalmazáshoz.

A nulla fogyasztású kommunikáció főként rádiófrekvenciás energiagyűjtést, visszaszórást és alacsony fogyasztású számítási technológiákat használ

Az OPPO a saját kutatásai mellett vezető szerepet vállal a zero power kommunikáció szabványának népszerűsítésében is. Többek között kezdeményezte zero power kommunikáció kutatási projektek beindítását a mobil távközlési protokollok szabványosításával foglalkozó 3GPP-nél valamint eredményeit számos olyan iparági konferencián mutatta, be mint a FuTURE, vagy az ICCC. A 2021. szeptemberi IMT-2030 6G Vision workshopon az OPPO zero power kommunikációs fórumot rendezett, ahol akadémiai és iparági szervezetek vitatták meg a zero power kommunikáció műszaki követelményeit, alkalmazási területeit.

Mindemellett a vállalat vizsgálja a zero power kommunikáció olyan más technológiákkal való együttműködésének lehetőségeit is, mint például az újrakonfigurálható intelligens felületek, a szimbiotikus rádió, a nem ortogonális többszörös hozzáférés (NOMA), vagy a mesterséges intelligencia.

A nulla fogyasztású kommunikációs rendszerekkel foglalkozó fehér könyv előtt az OPPO 2021-ben adta ki a 6G hálózatokkal foglalkozó fehér könyvét, amely az iparágban elsők között foglalkozik részletesen a következő generációs 6G hálózatok architektúrájával. A „Technológia az emberiségnek, kedvesség a világnak” márkaküldetésének megfelelően az OPPO célja, hogy a következő 3-5 évben kereskedelmi forgalomba hozható zero power kommunikációs technológiát hozzon létre, miközben továbbra is intelligensebb, kényelmesebb és környezetbarátabb kommunikációs rendszereket épít.

Borítóképünk illusztráció