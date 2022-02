Nebehaj Vanda, a Mazuri Marketing tulajdonosa szerint 2022-re a vásárlók lettek a mikro influenszerek, akik sok esetben nagyobb hatással tudnak lenni az emberek döntéseire, mint egy közepesen híres magyar celeb. A marketingszakértő szerint a közösségi médiás csoportokban lehet erősíteni az ügyfelek elköteleződését egy adott termék vagy szolgáltatás iránt, de mindig ügyelni kell arra, hogy a tagok ne sértegessék egymást, hiszen mindenki azt tudja igazán értékelni, ha egy nyugodt közösség részének érezheti magát.

A koronavírus-járvány jelentősen felgyorsította a vásárlói szokások átalakulását, amihez a cégek marketingstratégiájának is alkalmazkodnia kell. Az emberek a pandémia hatásaként már természetesnek veszik, hogy online tájékozódnak és rendelnek nemcsak ruhát, hanem számtalan egyéb terméket és szolgáltatást is, csakhogy ezzel párhuzamosan a figyelmüket is nehezebb lett felkelteni, hiszen alig 3-5 másodperc alatt kell meggyőzni őket.

A Mazuri Marketing tulajdonosa elmondta, a cégeknek online és offline is úgy kell ma kommunikálniuk, hogy a fogyasztóik tudják, ők vannak a középpontban. A különböző média megjelenéseket, tartalmakat, így a képeket, videókat és szövegeket egyaránt abba az irányba kell vinni, hogy a vásárló érezze a törődést a vállalat részéről.

„Érdemes vásárlói csoportokat felépíteni az interneten azok közül, akik korábban is elhivatottak voltak a cég termékei, szolgáltatásai iránt, majd hozzájuk lehet csatlakoztatni azokat, akik még nem ismerik, de az adott téma érdekli őket. Ez alapján azonnali visszajelzést kaphatunk, hogy miben vagyunk jók, miben rosszak, mit kellene másként csinálni, mi az, amiért minket választanak az ügyfelek” – fogalmazott a marketing szakértő.

Win-win helyzet a mikro influenszerek bevetése

Mint mondta, itt jönnek képbe a mikro influenszerek, akik maguk a vásárlók. Nebehaj Vanda szerint sokszor egy lakossági fogyasztó nagyobb értékkel bír a hirdetések területén, mint egy közepesen híres magyar celeb.

„Ha sok mikro influenszert gyűjtünk össze, őket megfelelően díjazzuk és jutalmazzuk, kommunikálunk velük, akkor olyan közeget teremthetünk, amely folyamatosan javítja a munkánkat és közben a hírnevünk is terjed. Win-win szituáció alakul ki, mert miközben a cég gyarapodik, a mikro influenszerek is elégedettek a kedvezmények érvényesítése vagy az egyéb, a hatályos jogi szabályozás szerint számukra felajánlott juttatások miatt” – fogalmazott.

A Mazuri Marketing tulajdonosa felhívta rá a figyelmet, hogy a csoportok kiépítésével a vásárlók elköteleződnek, hiszen mindenki szeretne valakihez vagy valamihez tartozni, amiért hajlandó tenni is. Arra viszont minden esetben ügyelni kell, hogy a közösségeket megfelelő szakember koordinálja, aki ért a csoportlélektanhoz. Erre azért van szükség, hogy ne essenek egymásnak a tagok egy-egy vitában, mert akkor hirtelen hátrány lesz a kiépített előnyből. A vélemények ütköztetésével nincs baj, de fontos odafigyelni, hogy ez kulturált körülmények között történjen, tette hozzá.

Végezetül megjegyezte, ugyan az influenszeri szerepek átalakultak, bizonyos cégeknek szüksége lehet a régi típusú véleményvezérekre is a márkaépítéshez. A kkv-k viszont a mikro influenszerek bevetésével komoly összegeket spórolhatnak meg úgy, hogy a költséghatékonyabb módszer ugyanannyira hatékony.

Borítóképünk illusztráció