A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatán a nettó vételár fele, de legfeljebb 500 ezer forint támogatás nyerhető el.



Szakaszosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet pályázni 2022. február 7-től december elejéig az elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárok beszerzésére az elektromobilitas.humda.hu oldalon. A magyarországi egyéni vállalkozók egy, a gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyesületek, egyházi szervezetek és önkormányzatok maximum öt e-cargot szerezhetnek be utófinanszírozott támogatással.



A kereskedelmi forgalomban megvásárolható, elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású, kifejezetten teherszállításra kialakított felülettel rendelkező kerékpárok legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye 250 W vagy annál kisebb lehet. Olyan új biciklikre kapható támogatás, amelyeknél a motor kikapcsol, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, vagy ha elérné a 25 km/h sebességet. A hasznos teherbírásnak el kell érnie az 50 kilogrammot, valamint feltétel a nyomatékszenzoros vezérlés is. Kerékpáronként egy pót akkumulátor beszerzése is támogatott.



– Néhány év óta Magyarországon igazi kerékpáros forradalom zajlik. Robbanásszerűen fejlődik a kerékpárút-hálózat, rohamosan nő a kerékpártúrázók száma. Mindezen túl a régióban elsők között hirdettünk elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlásához támogatási programot, január 1-jétől a cégek ingyenesen biztosíthatnak biciklit és e-bike-ot a dolgozóiknak, aminek a költségeit elszámolhatják, valamint a régióban másodikként indult el a Google kerékpáros útvonal-tervezője is.



Következő lépésként pedig már e-cargo biciklik vásárlásához is biztosítunk támogatást, ugyanis az elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárok terjedése segíti azt, hogy belvárosainkban tisztább legyen a levegő. A programból 800 e-cargo kerékpár vásárlását tudjuk támogatni, amivel négy-ötszörösére növelnénk ezeknek a számát hazánkban – emelte ki Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.



Igazi alternatívát jelentenek



– Az ország hosszú távú szén-dioxid-csökkentési céljainak elérése érdekében a közlekedés minden területén támogatjuk az elektrifikáció terjedését – mondta Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára. A Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódó pályázat vissza nem térítendő támogatása az e-cargo kerékpárok beszerzéséhez, a városi térségekben szállítási tevékenységet, vagy gyakori utazásokat igénylő szolgáltatást végző cégek, gazdasági társaságok, valamint civil szervezetek számára lehet előnyös. – Számukra valós alternatívát nyújthatnak az elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárok, hiszen egy kisteherautónál jóval olcsóbbak és egyszerűbben kezelhetőek, nem beszélve a jóval kedvezőbb fenntartási költségekről. A kisebb helyigény főleg belvárosi környezetben egy plusz előny – tette hozzá Steiner Attila. – Cél, hogy a gépjármű használattal szemben alternatívát nyújtva javítsunk a városi térségek mobilitását, az e-cargo kerékpárok terjedése a városi logisztikában ehhez járul hozzá. Az érintett területeken a települési levegőszennyezettség és a zaj csökkentése révén az életminőség javulása is várható – húzta alá az államtitkár.



– A HUMDA, mint mindig most is komplex módon közelít a jövő közlekedésének témaköréhez. A Zöld Busz Program mellett az elektromos meghajtású közlekedési eszközök támogatási rendszerének kezelését is átvette az Ügynökség. Az e-cargo-pályázat lesz az első, amelyet már mi indítunk el, bízunk benne, hogy számos vállalkozás, szervezet és önkormányzat látja meg a lehetőséget ebben. Komoly szemléletformáló hatást is várunk a pályázattól, hiszen a sűrűn lakott területeken az e-cargokat nap mint nap több ezer ember láthatja majd, így a program hozzájárul az ilyen eszközök további terjedéséhez. Bízom benne, hogy egyre több elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárt láthatunk majd mind Budapesten, mind számos más városban és akár a községekben is. Ne feledjük: ezek a kerékpárok számos mikrologisztikai területen nyújtanak már Európában és a világban valós alternatívát. Sokszor egy-egy hagyományos belső égésű motorral szerelt furgont is ki lehet vele váltani és az elektromos rásegítés miatt a környezetünk jobbá tételéhez is hozzájárulnak – emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. elnök-vezérigazgatója.



A HUMDA 2021 decemberétől vette át az elektromos meghajtású közlekedési eszközök támogatási rendszerének kezelését az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-től. Az eddigi pályázati rendszer tapasztalatainak kiértékelése és az átállás még zajlik, de a folyamatban lévő pályázatokat ez mindössze annyiban érinti, hogy azokat a HUMDA koordinálja. Az érintettek a támogatások kapcsán az [email protected] e-mail címen tudnak érdeklődni. A változásokról továbbá a HUMDA közösségi médiafelületein, valamint az Ügynökség honlapján is lehet tájékozódni.