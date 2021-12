A Lightware eszközei mára már nélkülözhetetlenek a Google hibrid munkavégzéséhez, illetve a Dubai világkiállításon több helyszínen, köztük a magyar pavilonban lévő elképesztő látványvilág megteremtéséhez.

A magyar cég elsősorban audio-vizuális technológiával foglalkozik és magas minőségű adatátviteli eszközöket fejleszt és gyárt, a sikere pedig abban rejlik, hogy

mindezt minőségromlás és késleltetés nélküli 4K videójel átvitellel képesek megoldani.

Az elmúlt években nagy figyelmet kapott live eventeknél is gyakran használják ezeket a termékeket, így például Billie Eilish vagy Rod Stewart is magyar Lightware berendezések segítségével jutott el a nézőkhöz világszerte.

A cég eszközeivel működtetik ugyanakkor a hibrid munkavégzést segítő hightech meeting room rendszereket is például a Googlenál vagy például a Facebooknál, ahol a meeting room-ok teljes vezérlése, automatizációja, a laptopok csatlakoztatása, de akár a világítás fel- és lekapcsolása is megoldható egyetlen érintőképernyőről. A cég jelentőségét mutatja az is, hogy a nívós német PROAV Awardon a Lightware Engineering a legjobb márkák közé került az Év márkája kategóriában.

Borítóképünkön a Lightware csapata