11 éves kislányokat szexualizált a Netflix

Elnézést kellett kérnie a Netflixnek azért, mert rendkívül felkavaró és helytelen módon reklámozta a Mignonnes (Cuties) nevű francia filmet. A film a Netflix előzetes leírása alapján egy 11 éves, fekete bőrű, muszlim kislányról szól, akinek nagyon megtetszik egy twerk tánccsoport, ahol „érzéki” táncot lehet tanulni – számol be a V4NA.

A filmben ráadásul a The Post Millennial beszámolója szerint a kislányok pénzt lopnak, ármánykodnak, és megtapasztalják azt a hamis hírnevet is, amit a testük mutogatásával érnek el a közösségi médiában.

Ehhez olyan plakátot is gyártottak a Netflixnél, amin a kislányok felnőtteknek való pózban és ruhában szerepelnek, ez pedig sokaknál kiverte a biztosítékot. Közben ráadásul a francia plakátokon a kislányok egyszerűen csak az utcán mennek bevásárlószatyrokkal, amolyan gyerekesen jól érezve magukat.

its interesting to compare the french version of the cuties poster to the american version…

like the French version has more „kids having fun!” vibes, while the American version is just fucking…. gross.

I feel like the #Netflix marketing team has a lot to answer for. pic.twitter.com/c8QrX0EY75

— kitti (@yeetdere) August 20, 2020