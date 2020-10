Saját magával osztozik az egymilliárdos telitalálaton a lottónyertes

Elfelejtette, hogy kétszer adta fel a lottóját, pont amikor kihúzták az állandó számait.

Szeptember 16-án rámosolygott a szerencse a kanadai Andrew Burke-re, hiszen az aznapi 6/49 lottójáték sorsolásán az ő nyerőszámait húzták ki. Hamar kiderült, hogy azon a héten két szelvény is beérkezett ugyanazokkal a számokkal, ezért az ötmillió kanadai dolláros (1,1 milliárd forintos) főnyereményt meg kellett osztani.

Mint kiderült, mindkét nyertes szelvényt ő adta fel, ráadásul feledékenységből.

A férfi a The Globe and Mailnek mesélte el a történetet – ezt vette észre a Bors. Mint kiderült, évek óta ugyanazokkal a számokkal játszik, és a nyertes szelvényt egy benzinkúton adta fel. A sorsolást pedig nem is figyelte, és csak akkor ellenőrizte a számait, amikor ismét a benzinkúton járt. Ott azonnal közölték vele, hogy két és fél millió kanadai dollárt (585 millió forintot) nyert, majd a benzinkutas jelezte neki, hogy ellenőrizze a másik szelvényét is, amire Burke már nem is emlékezett.