Óriási villantás, nézd meg milyen gömbölyű Gabriela Spanic feneke

Gabriella Spanic minden héten felülmúlja önmagát a Dancing with the Stars-ban. Ezúttal még szexisebb volt, mint eddig bármikor.

Gabriela Spanic gyakorlatilag mindent átélt, amióta először a parkettre lépett a Dancing with the Stars-ban, hiszen elvesztette az édesanyját, többször is lesérült, nemrég pedig az egyik legjobb barátját kapcsolta le a rendőrség ittas vezetés miatt.

A Paula és Paulina sztárja ennek ellenére minden szombaton mosolyogva és energikusan lép a színpadra, és láthatóan csúcsformában van.