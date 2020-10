Meghalt Robert Redford fia

A gyászhírt James Redford felesége közölte a Twitteren. Az 58 éves férfi egész életében immunhiányos betegséggel küzdött, 1993-ban két új májat is kapott egymás után, végül májrákban halt meg – írja az Origo.

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04

