Elképesztő orvosi mulasztás miatt halt meg egy hétéves kislány

A kislány az iskolában elesett és súlyosan megsérült, de az orvosok háromszor is hazaküldték, ami végül az életébe került.

A kislánynak a térde ficamodott ki az iskolában, szülei el is vitték orvoshoz, mégsem kapott megfelelő ellátást.

Minden úgy kezdődött, hogy a hétéves, brazil Lorrane Victoria de Ponte játék közben megbotlott és elesett. Az iskola értesítette az édesanyját, aki rohant érte, majd pedig vele együtt azonnal kórházba indult. A röntgen után felírtak pár gyógyszert Lorrane számára, de azok sem hoztak enyhülést a kínjaira.

Girl, 7, dies after doctors send her home with knee injury and lips turn purple https://t.co/YWr1C5p2HC #SmartNews — Gayle Alexia (@yarvet49) November 3, 2021

Otthon a kislány már lázas is lett és hányt is. A fájdalmai nem csillapodtak, és a lába elkezdett feldagadni. Másnap anyukája visszavitte a kórházba, ahol sínbe tették a lábát, majd újfent hazaengedték. Sajnos aznap harmadszor is vissza kellett menniük az orvoshoz. Lorrane családja szerint ekkorra már lilássá vált a lányka szája, és oxigénre volt szüksége a légzéshez.

Újabb röntgenfelvételeket készítettek, és megállapították, hogy a kislány mája megnagyobbodott. A gyermekorvos elrendelte, hogy átszállítsák egy Sorocaba városában lévő kórházba, a gyermek azonban útközben meghalt.

A rendőrségen a szülők megtették a feljelentés, így a hatóságok ki fogják vizsgálni az esetet – adta hírül a Mirror nyomán a Bors.