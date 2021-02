Alig tudták megmenteni az életét! 20 évig forralta bosszúját az igazgató ellen a volt diák

Az egykori iskolaigazgatót brutálisan összeverte egy volt diákja, olyannyira, hogy a férfi majdnem belehalt a sérüléseibe. A támadó, Jermaine Bullen addig verte a volt iskolaigazgatót, amíg el nem ájult. Bullent három év börtönre ítélték, ám előtte még elkapták, mert drogot árult, amiatt most 12 hónap börtönt kapott. Amikor ezt Kieran Heakin, Jermaine korábbi igazgatója látta, úgy gondolta, nyilvánosság elé kell állnia és felelevenítenie a szörnyű emlékeket.

