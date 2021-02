Mádai Vivien nem hagyja, hogy összeroppantsa a válás súlya: ebbe menekül

Nincs könnyű helyzetben, az érzelmi trauma pedig nyomott hagyott rajta.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mádai Vivien élete egyik legnehezebb időszakát élheti át. Múlt héten bejelentette, hogy férjével elválnak egymástól. Mostanra kiderült, hogy több mint tízkilós fogyása minden bizonnyal magánéleti válságának is köszönhető.

Mádai Vivien súlyproblémákkal küzdött

„Vivien sokat küzdött súlyproblémákkal, éppen amikor a képernyőre került, mert nehezen dolgozta fel az ismertséget és szorongott tőle. Évekbe telt, mire elérte azt a formáját, amivel hellyel-közzel elégedett lett. A nők hajlamosak mindig valamilyen hibát találni a testükön, és ő is az a típus, aki sokat foglalkozik a külsejével.

Látványosan lefogyott az utóbbi időben, ami nemcsak a rendszeres edzéseknek volt köszönhető, de ezt csak nagyon kevesen tudták, hiszen Vivien mindig ügyel arra, hogy kifelá azt mutassa, minden rendben van” – árulta el a Ripost szemléje szerint a Blikknek a műsorvezető egy közeli ismerőse, aki szerint talán nem is bánja annyira a fiatal anyuka, hogy leolvadt róla még néhány kiló. Mindig is tett azért, hogy formában tartsa magát, rendszeresen jógázik, fut, edz, nyáron pedig szörfözik, amikor csak teheti.

Terápia is a sport, ami segít a válás miatti nehéz időszakban

„Nincs most könnyű helyzetben, így talán ez most egyfajta terápia is a számára, hogy tökéletesítse az alakját. Egy olyan edzésformát is kipróbált nemrég egy fővárosi alakformáló stúdióban, ami kifejezetten a kerek fenék elérését tűzte ki célul. Ilyen módszert tényleg csak azok találnak meg, akik a kelleténél többet foglalkoznak a kinézetükkel. Egy nő mindig élvezi, ha csinos, az vesse rá az első követ, aki nem így van ezzel, ő is próbálja kihozni magából a maximumot” – tette hozzá az ismerős.

Nem bánja a fogyást

Mádai Vivien sosem titkolta, foglalkoztatják a kilók, gyermeke születése után arról beszélt, vissza akarja kapni régi alakját. A lap által megkérdezett egészségügyi szakértő szerint gyakori a stressz okozta hirtelen fogyás, Vivien esetében is okozhatta a válás a látványos karcsúsodást.