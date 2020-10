Saját anyja találta meg fia és férje holttestét a kunyhóban – így halt meg a három horgász

Egy jancsi kályhába fűtött be a három horgász és feltehetően elaludtak a melegben. Álmukban haltak meg, feltehetően füstmérgezésben, de a körülményeket még vizsgálják.

Saját anyja találta meg fia és férje holttestét egy horgásztónál Zalaszentmihály mellett vasárnap – derül ki a TV2 Tények tragédiáról szóló beszámolójából. A 18 éves fiú és az apa egy barátjával indult horgászni még szombaton, az éjszakát pedig egy kunyhóban akarták tölteni, ezért begyújtottak a fatüzelésű kályhába. Végül mindhárman meghaltak. Az anya találta meg őket, mert nem vették fel a telefont és rossz érzése volt, odarohant, de már nem tudott rajtuk segíteni.

Adorján Jenő, a Zalaszentmihályi Horgászok Egyesületének elnöke azt mondta: a társaság hétvégézni érkezett a tóhoz, hideg volt az este, azért fűtöttek be a kályhájukba. Az alacsony légnyomás is oka volt, hogy a kéményből visszaáramlott a füst a kunyhóba, ez is közrejátszhatott a tragédiában.