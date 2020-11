Nem kaptak ingyen kávét, félholtra verték főnöküket a melósok

Egy kávé miatt kis híján halálra verték birgádvezetőjüket a Pest megyei munkások. A férfit aztán beosztottjai életveszélyes állapotban magára hagyták.

A négy férfi már régóta együtt dolgozott különböző építkezéseken, emellett még rokonok is voltak. Augusztusban is együtt melóztak, és éppen brigádvezetőjükkel tartottak az aktuális építkezés felé, amikor megálltak egy rövid szünetre, hogy főnökük kávézhasson egyet, mire az egyik munkás az ingyen kávé reményében felvetette, mi lenne, ha őket is meghívná egy presszóra a főnök – írta a Budapest Környéki Törvényszék.

A férfi azonban nemet mondott, ugyanis indulás előtt az összes munkásának adott pénzt ebédre, közölte, hogy abból vegyenek maguknak kávét.

A visszautasítás olyannyira feldühítette a legfiatalabb melóst, hogy már a helyszínen kikelt magából, és később sem csillapodott le:

először felhívta főnöke felettesét, akinek azt hazudta, hogy a brigádvezető kocsmázik munka közben, majd mikor ez sem hatott, az építkezésen folytatta a kakaskodást, megtagadta a munkát és belekötött főnökébe.

A férfi azonban még ezt is türelemmel viselte, csak nyugodtan arrébb tolta felajzott melósát, hogy elkezdhesse a munkát, mire szinte vezényszóra,

mind a négyen nekiestek: ütötték és rúgták, ahol érték, még akkor sem hagyták abba, amikor a vezetőjük már a földre került. Mikor már eszméletlenségig verték, akkor sem hívtak segítséget,

hanem egyszerűen otthagyták a magatehetetlen, és súlyosan sérült embert.

Bár a férfi életét végül megmentették, életveszélyesen megsérült, és nem a munkásain múlott az sem, hogy nem tragédiával végződött az eset. Kiderült, hogy ketten már visszaesőnek számítottak, így a bíróság most egyiküket két évre ítélte, ezen kívül a korábban felfüggesztett egy éves büntetést is hozzáadták, míg a másikukat – aki mellesleg éppen próbaidőn volt – 1 évre és hat hónapra dugták a rácsok mögé. A két fiatalabb verekedőre felfüggesztett börtönt szabtak ki.