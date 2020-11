Koronavírus: ha ezt a 3 tünetet észleljük, azonnal hívjunk mentőt!

Miközben a kormány szigorító intézkedései a koronavírus terjedését igyekeznek megfékezni, újabb és újabb emberek tapasztalnak különböző tüneteket magukon.

Sokszor hallani, az otthon lábadozóknál a tünetek súlyosabbá válnak. Honnan tudhatjuk, hogy nagy a baj? A Ripost járt utána.

„Sokaknál jelentkezik hát- vagy mellkasfájdalom, de önmagában ez még nem biztos, hogy tüdőgyulladásra utal – mondta Bakos Attila háziorvos. A vírus miatt ugyanis az izmok is begyulladhatnak, ami ízületi fájdalmat okozhat. Akkor van baj, ha nyugalmi helyzetben vagy kisebb terhelésre is légszomj keletkezik.

A percenként 12-13 levegővétel normális, a 18-20 viszont már soknak számít. Ilyenkor azonnal konzultálni kell a háziorvossal, ügyelettel vagy a mentőkkel. Ugyanez érvényes, ha valakinek hirtelen zavarttá válik a tudata, vagy annyira gyenge, hogy felülni sem bír. A pulzust is érdemes figyelni: ha az 120-130 feletti, vagy 50 alatti, azonnal hívjunk orvost!”

Felejtsük el a házi gyógymódokat!

Hiába kering az interneten számos praktikusnak tűnő módszer, ne kísérletezgessünk önmagunkon! – hívja fel a figyelmet az orvos.

„A koronavírus-tünetek esetén hívjuk a háziorvost és kövessük az utasításait. Fontos a sok folyadék, különösen láz esetében. A vitaminokat is szedhetjük, illetve lázcsillapításra paracetamol a javaslat, köhögésre pedig az orvos által felírt köptető. Bár vírusról van szó, az »megnyithatja a kapukat« a baktériumok előtt is, így az orvos antibiotikumot is felírhat precíz adagolással, időzítéssel” – mondta Bakos doktor, majd folytatta:

„Fontos, hogy orvosi konzultáció nélkül se antibiotikumot, se vérhígítót vagy szteroidot ne kezdjünk el szedni, mert veszélyesek lehetnek!”

Maszk, kézmosás, távolságtartás, vitamin

Bakos Attila háziorvos a védekezés mesterhármasa (gyakori és alapos kézmosás, maszkviselés, távolságtartás) mellett az egészséges táplálkozás, sok zöldség-gyümölcs fogyasztás mellett vitaminokat is ajánl.