Kétéves a Moziverzum és a Jocky TV

Február 17-én második születésnapját ünnepli a TV2 Csoport két közkedvelt kábelcsatornája, a Moziverzum és a Jocky TV. Az elmúlt időszakban mindkét csatorna megtalálta a saját nézőtáborát a hazai tévés piacon.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Moziverzum 2019-et folytatva 2020-ban is jó eredményeket ért el, például a múlt évben a 18-59 évesek körében 79 ezres nézőszámmal a legnézett film a csatornán a Croodék volt, amit nem sokkal lemaradva második helyen követett a Pogány Madonna, a harmadikon pedig a Shrek végzett. A Jocky TV is szépen teljesít indulása óta, a nők és a férfiak egyaránt szívesen választják, korcsoport tekintetében pedig leginkább a 40-59 évesek.

A 2019. február 17-én indult Moziverzumot, amely külföldi és magyar sikerfilmekkel, díjnyertes alkotásokkal és országos premierekkel várja a nézőket a nap 24 órájában, 2019-ben a 18-59 éves nézők 1,0%-a választotta, míg 2020-ban már 20%-kal többen, 1,2%. A filmcsatornák közül a 2 nagy versenytársa mellett (Mozi+ és Film+), a Moziverzum a középmezőnyben az egyik legerősebb, hiszen ezzel az eredménnyel megelőzi a Paramount Network csatornát, és szorongatja az AMC-t. A csatorna a férfiak körében és a 40-49 évesek körében népszerű.

A prémium filmcsatornán számtalan közkedvelt alkotással találkozhattak a nézők, a nagy klasszikusok mellett családi mozikkal is.

A 18-59 évesek körében 2020-ban a csatorna top 10 műsorlistáján második helyen végzett a Pogány Madonna 64 ezres nézőszámmal, negyedik helyen pedig a a Keresztapa, amit 60 ezren néztek meg.

Szép helyezést ért el a Stigmata a Para Szerda kedvelőinél, és a Twilight saga – Hajnalhasadás 2. is. A meséket és családi filmeket is szívesen választotta a 18-59 éves korosztály, hiszen a top10-es lista legfelső fokán a Croodék végzett 79 ezres nézőszámmal, és magas nézettséget ért el még a Shrek, a Garfield, vagy a Nanny McPhee – A varázsdada is.

A programkínálat a jövőben is a nézői igényekhez igazodik, és a születésnap havában rögtön egy nagy kedvenc nyitja a sort. Február 2-án 21:00-től jön a Terminátor sorozat ötödik része, a Terminátor: Genisys, olyan színészek főszereplésével, mint Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jason Clarke vagy Jai Courtney. De ettől a héttől csütörtökönként sorra érkeznek az Alien filmek is, amelyeket szintén 21 órától láthatnak majd a műfaj kedvelői. Hogy a családi mozik szerelmesei is megtalálják a maguknak való szórakozást, február 7-én, vasárnap 19:15-től A Madagaszkár pingvinjei költöznek be a nappalikba, akiket közvetlenül egy amerikai sci-fi, akciófilm, az Én, a robot követ 21:00-től. A filmben Del Spoonert, a chicagói rendőrnyomozót Will Smith alakítja.

Ezután február 14-én este látható lesz például egy animációs mozi is Bébi úr címmel, melynek története nagy eséllyel az egész családot magával ragadja majd. De ne feledkezzünk meg az országos TV premierekről sem, február 17-én újra eljön a „parázni vágyók„ ideje, a születésnap estéjén 21 órától a Kedvencek temetője érkezik a Moziverzumon.

A 2019-es amerikai horrorfilm, az Állattemető című regény alapján készült, szintén Kedvencek temetője című 1989-es film feldolgozása. Ezt követi még azon a héten pénteken, 21:00-től csatorna premierrel a Nagyfater elszabadul című amerikai vígjáték, Robert De Niroval és Zac Efronnal a főszerepben. Majd szintén ezen a héten, de már a hétvége kínálatában Jack Reacher szerepébe bújik Tom Cruise szombaton és vasárnap 21:00-től.

A másik születésnapos, a Moziverzummal egy napon debütáló Jocky TV. A legifjabb sorozatcsatorna, amely nagy kedvencekkel, ismerős arcokkal és számos országos premierrel szórakoztatja a műfaj szerelmeseit a nap 24 órájában, indulása után azonnal megtalálta táborát, ezzel bebiztosítva pozícióját a hasonló profilú csatornák között. A nők és a férfiak körében egyformán sikeres, a korcsoportokat tekintve pedig leginkább a 40-59 éves nézők választják.

A Jocky TV színes retro film-kavalkáddal hálálja meg a nézők hűségét, melyek egész februárban, majd azt követően még márciusban és tavasszal is menetrendszerűen érkeznek vasárnap esténként 20 órai kezdettel a csatornára. A sort február 7-én a Nagy Durranás című amerikai akció vígjáték nyitja, Charlie Sheen főszereplésével. Majd egy hét múlva, február 14-én érkezik a folytatás is Nagy durranás 2.: A második pukk címmel. A soron következő két hétben, február 21-én és 28-án a Hét év Tibetben és a 9 és ½ randi című mozikat láthatják a nézők a vasárnap esti kínálatban. Utóbbit Sas Tamás jegyzi rendezőként.

Márciusban három héten keresztül garantál a Leslie Nielsen féle humor kedvelőinek felhőtlen szórakozást a Jocky TV, ugyanis március 7-től vasárnap esténként a Csupasz pisztoly trilógia összes epizódja képernyőre kerül. Leslie Nielsent a csetlő-botló Frank Drebin hadnagy szerepében láthatjuk, olyan további remek színészek társaságban, mint Priscilla Presley, George Kennedy vagy O. J. Simpson. A hónapot egy amerikai akciófilm, a Tony Scott rendezte Top Gun zárja március 28-án, Tom Cruise-zal. Humorban áprilisban sem lesz hiány, rögtön április 4-én érkezik Arnold Schwarzeneggerrel és Danny DeVitóval az Ikrek, amelyben Julius Benedict és Vincent Benedict egy különleges kutatási programnak köszönhetik születésüket.

A Jocky TV-n a közkedvelt sorozatokból februárban is bőven akad választék, többek között olyan nagyágyúk ”ünnepelnek„ a csatornával, mint Peter Falk, Terence Hill, Chuck Norris, Horst Tappert, Larry Hagman vagy Patrick Duffy.

Igazán különleges osztag várja hétköznaponként a nézőket, akik mindent megtesznek az igazságszolgáltatásért. Délelőttönként 11:25-től Derrick főfelügyelő göngyölíti fel a szálakat Münchenben és környékén, majd 16:35-től dupla részekkel Walker, a texasi kopó veszi át a stafétát, aki Amerikában felügyel a környék biztonságára. Őket követi 18:45-től Az Alpesi őrjárat című olasz filmsorozat, Terence Hill főszereplésével, és esténként 20:00-tól érkezik Columbo is.

Hogy hétvégén se maradjunk izgalmak nélkül, a klasszikus retro sorozatok közül az egyik nagy kedvenc, a Dallas szombat és vasárnap reggel is várja a nézőket. Amelyet szombat esténként egy országos TV premier követ, 20:00-tól jön a Gyilkosságok Franciaországban című filmsorozat egy-egy újabb része – áll a TV2 közleményében.