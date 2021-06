Itt vannak a részletek a szakításról: Marsi Anikó már válási papírokkal utazott Dominikára

Bombaként robbant a hír, hogy Palik László elköltözött Marsi Anikótól és két kamasz fiuktól. Komoly a válság, nem átmeneti mélypontról van szó.

Ezt ne hagyja ki! Újabb fordulat a főpolgármester nyelvvizsgaügyében

Tavaly decemberben Marsi Anikó és Palik László a Dancing with the Stars műsorában még boldogan bújtak össze, csókolták, ölelték egymást. Pár nappal később ezekkel az emlékekkel utazott Dominikára az Exatlon műsorvezetője, aki a harmadik éve utazik külföldre, több ezer kilométer távolságra a feleségétől – írja a Bors.

Gőzerővel dolgozott

Tévés berkekben már suttogtak arról az idei utazás előtt, hogy a sztárpár kapcsolatában gondok vannak, ezért sokan megkérdőjelezték, hogy a házasságuk kibír-e egy újabb féléves különlétet. Főleg úgy, hogy míg a sportreality zajlik, Palik László saját bevallása szerint kizárja a külvilágot, minden gondolata a produkció körül zajlik.

Két és fél éve nem jöttem ki az Exatlon körforgásából

– nyilatkozta a Borsnak korábban Palik.

– A stábnak és nekem az elmúlt öt hónapban nem volt szünnapunk, viszont állandóan sakkozunk az alvási időnkkel. De nincs is szükségünk szünnapra, mert ebből a „flow”-ból nem tudunk, és nem is akarunk kilépni menet közben. Ez olyan felelősséget ró ránk, amit mi vállaltunk. Ez nem panasz, mert most ez az életünk… Egyet tudok biztosan ígérni, június 7-től, majd ha az utolsó adás lemegy, és megkaptam az utolsó nézettségi adatokat, akkor záródik le az Exatlon harmadik szezonja a csapat számára.

Anikó egy hónapja Dominikára utazott

Nos, sajnos azoknak lett igaza, akik arra tették a voksukat, hogy a kétlaki életből előbb-utóbb baj lesz. A minap a Blikk olvasóriportere ugyanis arról számolt be, hogy Marsi Anikó és Palik László szétköltöztek. Míg az édesanya a gyerekekkel az egykor közös házban maradt, addig az édesapa egymaga egy budai lakásba költözött. Persze mindez már csak a végkifejlete a dolgoknak.

A Bors megtudta: a távolság és a kihűlt házasságuk ellenére egy ideig keményen küzdöttek azér,t hogy megmentsék a kapcsolatukat.

Anikó egy időre el is tűnt a képernyőről, szabadságra ment az év elején. Vélhetően ekkor próbálták valahogy sínre tenni a kapcsolatukat, de mindhiába. Lapunk úgy tudja, egy hónappal ezelőtt Anikó repülőre ült, kezében a válási papírokkal, és meg sem állt Dominikáig, ahol közölte Palikkal, hogy kész elválni. Úgy tudni, a pár próbálja csendben lerendezi a szétválást, különös tekintettel arra, hogy óvják a gyerekeiket a megrázkódtatásoktól…

Véd és dacszövetség volt köztük

Anikó és László 2005-ben házasodtak össze, szerelmükből pedig született két gyönyörű gyermekük, akiket a mai napig nagy egyetértésben nevelnek. A most 15 éves Vilmos és a 11 éves Vince rajongva szeretik a szüleiket, nagyvilági fiúk, akik több nyelven beszélnek. Anikó és László elmúlt 16 évét erős véd- és dacszövetség jellemezte. Marsi Anikó családja kedvéért még a televíziós karrierjéről is lemondott, egy ideig Siófokon éltek, majd Mallorcán telepedtek le. Akkor is támogatták egymást, amikor 2018-ban visszahívta a TV2 a Tényekbe a kétgyermekes édesanyát, és Palik maradt a srácokkal kint, de úgy tűnik, ez a tündérmese most véget ért…