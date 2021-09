Fény derült a titokra: Shane Tusup szerelmi vallomással bombázza Szabó Zsófit

Újabb bizonyíték látott napvilágot arról, hogy Hosszú Katinka exférje, kivetette hálóját Szabó Zsófira. Shane Tusup a válófélben lévő tévésnek írt legújabb hozzászólásában kiterítette a lapjait, és nem titkolja többé, hogyan érez Zsófi iránt.

Mint két tini, úgy cicázott egymással az elmúlt hetekben a közösségi oldalaikon Szabó Zsófi és Shane Tusup. A háromszoros olimpia bajnok úszóedző hevesen udvarolt a válófélben lévő műsorvezetőnek, ám a jelek szerint a kezdeti flört már a múlté, és most már valami sokkal komolyabbról van szó, ami a kettejük kapcsolatát illeti. Zsófi ugyanis a napokban ünnepelte a 33. születésnapját, a zsúrról pedig képeket is megosztott az Instagram-oldalán. A bejegyzésnél rövidesen fel is tűnt a hozzászólók között Shane, aki ezúttal egy őszinte és mély „szerelmi” vallomást írt, a vigyorgós, kacérkodós hangulatjelek helyett pedig már hófehér szívecskéket biggyesztett mondandója végére.

Boldog születésnapot a leggyönyörűbb és legtehetségesebb nőnek, akit ismerek. Remélem, hogy egy varázslatos estéd volt a barátaiddal és a családoddal. Alig várom, hogy lássam azokat a fantasztikus dolgokat, amiket még az idén csinálsz majd

– írta Shane, aki valószínűleg azt a választ kapta, amire már nagyon várt: Zsófi ugyanazzal a hangulatjellel, egy hófehér szívecskével reagált a köszöntésre, amelyet itt nézhet meg.

Shane még párkapcsolatban volt, amikor nyilvánosan udvarolni kezdett augusztus elején Zsófinak. Eleinte csak a tévés sportteljesítményét dicsérte meg, majd egyre bátrabb lett, sokkal többet bókolt, és azt is egyértelművé tette, hogy külsőre is nagyon tetszik neki a tévés. A páros internetes évődése már közel két hónapja tart, és bár nyilvánosan még nem vállalták fel, hogy egy párt alkotnak, a Bors úgy tudja, amit az interneten művelnek, az csak a jéghegy csúcsa. Alighanem Shane érzelmes vallomása, és a szívecskés kommentjeik is erre utalnak.