Elkészült a londoni 6:3 felvételének felújított, digitális változata

Élvezhető minőségben lehet nézni az Évszázad mérkőzését. Elkészült az 1953-as londoni 6:3 tévéfelvételének digitális, részben színezett változata. A premier, november 25-én, a nagy meccs 67. évfordulóján lesz látható a SuperTV2-n.

Szabó Béla, a Magyar Telekom márka- és kereskedelmi kommunikációért felelős igazgatója a pénteki online sajtótájékoztatón elmondta: a távközlési cég szeretné megmutatni, hogy a digitalizáció segítségével új típusú értéket lehet teremteni, ezért gondoltak arra, hogy elkészítik a legendás Aranycsapat világra szóló győzelmének digitális változatát – közölte az MTI.

Ezt a meccset eddig kevesen láthatták teljes egészében, másrészt a felvétel minősége sem volt igazán élvezhető. Mivel ez több volt egy futballmérkőzésnél, egy ikonikus találkozó lett, amely nemzeti sikertörténetünk és büszkeségünk egyik fontos darabja,

ezért döntöttünk úgy, hogy generációktól függetlenül mindenki számára elérhetővé tesszük„ – fogalmazott Szabó Béla, aki szerint a digitális világ ezen keresztül is közelebb hozza egymáshoz az időseket és fiatalokat, közös élménnyé emelve a legendás találkozót. Hozzátette: a filmben a magyar gólokat színesben lehet majd látni, mert a digitális felújítás során ezeket a filmrészleteket kockaként ki is színezte a Magyar Telekom.

Az igazgató kitért arra is, hogy mivel a kor technológiai feltételei nem tették lehetővé, hogy a helyszínről élőben közvetítő BBC filmre vegye az adást, ezért egy televízió képernyőjére irányított kamerával ”vették fel„ a két félidőt. Amint elhangzott,

a mérkőzés digitális felújítását és a gólok kiszínezését a budapesti Melon FX végezte: a stúdió munkatársai három hónapon át dolgoztak a BBC-től érkezett 67 éves kópia restaurálásán.

A november 25-i premiert követően a legendás 6:3 digitalizált változata még három hónapig a Telekom-videotékában is elérhető lesz.

Bodócsi Erika tartalomterjesztési igazgató kifejtette, a sport kiemelten fontos a TV2 Csoport számára, hiszen két sportcsatornájukon jelentős futball-eseményeket közvetítenek, ezért is csatlakoztak stratégiai partnerként a kezdeményezéshez.

A digitalizált mérkőzést a SuperTV2-n november 25-én este 18 órától vetítjük Matuz Krisztián kommentálásában, stúdiós felvezetéssel, félidei és lefújás utáni értékeléssel; a műsorvezető Baumstark Tibor lesz – ismertette Bodócsi Erika.

A sajtóeseményen részt vett az Aranycsapat egyik kulcsemberének, Bozsik Józsefnek a fia, Bozsik Péter is.

Ma talán már nehéz elképzelni azt, ahogy egykor Puskásért, Kocsisért vagy az apámért, és általában az Aranycsapatért rajongott a világ. Olyan első számú példaképek és sztárok voltak ők akkor, ami ma Messi vagy Cristiano Ronaldo népszerűségéhez mérhető – mondta a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A szakember szerint a digitálisan felújított film a mai generációkhoz is elérhető közelségbe hozza azt az érzést, hitet, hogy mi, magyarok világraszóló eredményekre is képesek lehetünk.

Borítókép: Az Aranycsapat tagjai az NSZK elleni vb-döntőben 1954-ben. Puskás Ferenc, Grosics Gyula, Lóránt Gyula, Hidegkuti Nándor, Bozsik József, Zakariás József, Lantos Mihály, Buzánszky Jenő, Tóth Mihály, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán